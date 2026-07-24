Jürgen Klopp a fait passer un message très clair aux féroces médias allemands ce vendredi. S'ils touchent à sa famille, le nouveau sélectionneur de la Mannschaft démissionnera sur le champ!

Jürgen Klopp avertit les médias: «Si vous ne laissez pas ma famille tranquille, je m'en vais!»

Jürgen Klopp avertit les médias: «Si vous ne laissez pas ma famille tranquille, je m'en vais!»

Blick Sport

Jürgen Klopp a officiellement été présenté à la presse en tant que nouveau sélectionneur de la Mannschaft ce vendredi. Et l'Allemand avait visiblement des messages à faire passer!

Après une plaisanterie en ouverture («Cela aurait été sympa que vous veniez tous ici et que la Fédération) décide finalement de ne pas me nommer sélectionneur»), le technicien est rapidement devenu très sérieux. Et particulièrement offensif.

Avant même qu'un journaliste puisse poser la moindre question, Jürgen Klopp a adressé un message clair aux médias. «J'ai été surpris – pas fâché, pas encore –, de voir tout ce qui a filtré dans la presse pendant les négociations.» Il s'est demandé s'il était vraiment nécessaire de publier immédiatement chaque information obtenue.

Puis il a lancé un avertissement sans filtre: «Si vous dépassez les limites et que vous ne laissez pas ma famille tranquille, je partirai. J'accepte ce poste alors que j'ai vu la manière dont vous avez traité Julian Nagelsmann.»

L'atmosphère se détend par la suite

Jürgen Klopp a ensuite insisté sur l'importance de l'unité, de l'engagement total que chaque joueur devra afficher, du souci du détail indispensable au haut niveau, mais aussi de la patience malgré les immenses attentes entourant la sélection. Il veut que ses joueurs lui montrent qu'évoluer sous le maillot de l'équipe nationale est «quelque chose de très, très spécial».

Prenant soin d'éviter toute mauvaise interprétation, il a ajouté: «Ce n'est pas une menace envers les joueurs. Ne transformez pas mes propos en autre chose. Votre travail est d'essayer de me comprendre quand je parle», rappelant ainsi son message adressé aux journalistes au début de la conférence.

Au fil des échanges, l'atmosphère s'est toutefois nettement détendue. Jürgen Klopp s'est laissé aller à de longues digressions et à des monologues parfois interminables. «On dirait que les conférences de presse vous avaient quand même manqué», s'est amusée la porte-parole de la DFB.

Visiblement de plus en plus à l'aise, Jürgen Klopp a retrouvé son humour caractéristique: «Le Bayern n'a pas à s'inquiéter. Ce n'est pas parce que Hans-Joachim Watzke, Sven Bender et moi sommes ici que je ne sélectionnerai plus que des joueurs de Dortmund. Ni uniquement des joueurs de Leipzig parce que j'ai travaillé chez Red Bull.»