Granit Xhaka va-t-il quitter Leverkusen?

Le Bayer Leverkusen pourrait voir partir sa star Granit Xhaka. Les signes d'un possible départ du capitaine de la Nati s'accumulent.

1/7 Granit Xhaka s'est envolé pour les États-Unis avec l'équipe nationale. Photo: TOTO MARTI

Sven Schoch

Tard dans la soirée de lundi, Granit Xhaka est arrivé à Salt Lake City, dans l’Utah, après un vol de douze heures en compagnie de l’équipe nationale. En Amérique du Nord, le capitaine suisse devra encore travailler un peu, après une saison épuisante. Au programme, un test contre le Mexique et un match contre les USA.

Après son retour le 12 juin, il prévoit quelques jours de vacances. Mais la star de Bundesliga, âgée de 32 ans, ne disparaîtra pas pour autant de la Une des journaux. De nombreux observateurs bien informés sur le marché des transferts estiment en effet que le joueur va quitter Leverkusen, malgré un contrat valable jusqu’en 2028. Des discussions sont en cours pour déterminer les conditions d’un éventuel transfert.

À la fin de la saison de Super League, alors que son frère Taulant prenait congé du football et du FC Bâle, le capitaine de la Nati avait laissé entendre au micro du Parc Saint-Jacques qu’il reviendrait dans son club formateur un jour, à l’image de Xherdan Shaqiri. Il semble toutefois que le FC Bâle n’est pas assis à la table des négociations. Plusieurs organisations ont en revanche manifesté leur intérêt sur le plan international.

L’attachement à Alonso

Granit Xhaka compte exactement 99 matches avec le Bayer Leverkusen. Avec le club de Bundesliga, le milieu de terrain a été l’un des grands artisans du titre en 2024. Dans l’entourage du Bayer, on a trouvé le joueur comme le «chef de cabine». Au printemps de l’année dernière, lors du doublé historique réalisé par le club, il avait tiré les ficelles de manière magistrale à tous les niveaux, notamment grâce à une excellente collaboration avec son coach Xabi Alonso: «D’un point de vue tactique et aussi dans les relations humaines, j’ai beaucoup appris de lui», explique le Suisse.

Dans une interview accordée à Blick en janvier dernier, Granit Xhaka n’a laissé planer aucun doute sur l’estime qu’il porte au tacticien: «Cela me ferait évidemment mal de le perdre en tant qu’homme et entraîneur», confiait-il. Malheureusement pour le Suisse, Xabi Alonso a désormais pris les rênes du Real Madrid. Jonathan Tah (Bayern) et Jeremie Frimpong (Liverpool) ont également quitté l’équipe. Quant à la star Florian Wirtz, un accord oral a été conclu avec le FC Liverpool. La partie de poker concernant l’indemnité de transfert devrait prendre fin rapidement.

Ainsi, Simon Rolfes est plus sollicité que jamais depuis son arrivée à la tête du département sportif. Après des changements radicaux au niveau du personnel, il a pu annoncer il y a quelques jours au moins une bonne nouvelle dans l’un de ses dossiers les plus importants: le Néerlandais Erik ten Hag succédera à Xabi Alonso. Mais la question centrale sera dorénavant de savoir avec quels leaders le Bayer Leverkusen pourra se lancer dans la course la saison prochaine.