La Nati a dû composer avec un changement d'avion et moins de confort

1/6 Murat Yakin était fin prêt pour son voyage. Photo: Toto Marti

Toto Marti , Tobias Wedermann et Lucas Werder

L'équipe de Suisse s'apprêtait à prendre la direction des États-Unis ce lundi. Blick fait le point sur ce jour de rassemblement.

Davide Callà bien reposé

Malgré le titre de champion du FC Bâle et sa victoire en Coupe de Suisse, Murat Yakin a renoncé à convoquer un joueur rhénan dans le cadre de l’équipe nationale pour les deux matches amicaux contre le Mexique et les États-Unis. Pourtant, lundi matin, un Bâlois, Davide Callà, a pris le chemin de l’aéroport de Zurich. Le nouvel assistant de l’équipe nationale a pris un vol de plus de dix heures pour Salt Lake City en étant relativement bien reposé.

Fiançailles et retour avec la Nati pour Nico Elvedi

Lors des deux matches amicaux contre l’Irlande du Nord (1-1) et le Luxembourg (3-1) au printemps, Murat Yakin avait renoncé aux services de Nico Elvedi. Aujourd’hui, le défenseur de 28 ans fait son retour dans l’équipe pour le voyage aux États-Unis. Mais cette convocation en équipe nationale n’est pas la seule raison de se réjouir pour le joueur. La semaine dernière, le Zurichois s’est fiancé avec son amie Alexandra.

Des adversaires attrayants en match amical

Deux adversaires attrayants attendent la Nati lors de son voyage outre-Atlantique. Samedi, elle affrontera le Mexique à Salt Lake City et mardi prochain, elle rencontrera les États-Unis à Nashville. Le premier entraînement sur le sol américain est prévu mardi midi à 11h30, heure locale, sur le campus de l’université de l’Utah.

Moins de confort pour les stars de la Nati

La Nati s’est envolée lundi après-midi de Zurich à destination de Salt Lake City à bord d’un avion charter. Mais à la dernière minute, le prestataire a dû changer d’avion en raison d’une panne. Conséquence: moins de confort pour les stars de la Nati. Alors que le premier avion aurait disposé de plus de sièges en classe affaires et en première classe, divers joueurs et membres du staff ont dû se contenter de la classe économique premium.

Premier regroupement en 2025 pour Granit Xhaka

À 13h30, la délégation suisse s’est donc envolée pour les USA. Tous les joueurs sont arrivés à l’heure à Zurich pour prendre leur vol. Le capitaine Granit Xhaka était le dernier à s’être enregistré à Zurich. Arrivé directement par avion de Düsseldorf, il était entièrement habillé par sa propre marque de vêtements Grajo. Pour le joueur de 32 ans, il s’agit du premier rassemblement de la Nati cette année. En mars, il a manqué les matches amicaux contre l’Irlande du Nord et le Luxembourg pour une bonne raison: il est devenu père pour la troisième fois.