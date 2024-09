Murat Yakin, comme toujours, a plusieurs options à disposition

Denis Zakaria en défense centrale? Kwadwo Duah en pointe? Filip Ugrinic titulaire? Murat Yakin a le choix, comme souvent, et se laisse toutes les options ouvertes. Opposé au conservatisme, le sélectionneur aime surprendre l'adversaire... et parfois ses joueurs.

Murat Yakin va-t-il titulariser Denis Zakaria? Si oui, à quel poste?

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La supportrice ou le supporter de l'équipe de Suisse qui veut être sûr(e) de perdre un pari peut toujours essayer de deviner la composition que va choisir Murat Yakin ce jeudi au Danemark. Le sélectionneur n'a donné qu'un indice: il jouera à trois défenseurs centraux. Et on peut affirmer sans risquer de passer pour un pitre que Gregor Kobel sera au but, que Manuel Akanji jouera en défense centrale et que Granit Xhaka sera capitaine. Le reste? Bonne chance pour qui va miser un franc.

On exagère un peu, bien sûr, parce que cette équipe de Suisse a des certitudes, acquises lors d'un Euro très réussi, mais elle a aussi un sélectionneur qui demande de grandes capacités d'adaptation à ses joueurs. Et qui devrait, selon ce qu'il a dit lors de l'annonce de la liste, donner plus de responsabilités lors de ce rassemblement aux joueurs déjà bien en jambes, c'est à dire ceux du championnat de Suisse, puisque la Super League recommence bien avant les autres et que Filip Ugrinic, par exemple, a bien de plus minutes compétitives dans les jambes, y compris en Champions League, depuis juillet que Vincent Sierro et ses deux matches et demi de Ligue 1, par exemple.

Kwadwo Duah ou Breel Embolo en attaque? Ou les deux?

Mais cette règle n'est pas vraie pour tout le monde. Monaco n'a également disputé que trois rencontres en France, mais Denis Zakaria et Breel Embolo apparaissent déjà en pleine forme et postulent largement à une place de titulaire ce jeudi à Copenhague. Dans quelle position? Si la Suisse joue en 3-4-2-1, comme à l'Euro, l'avant-centre devrait être aligné en pointe, mais il pourrait aussi, pourquoi pas, être titulaire en soutien de Kwadwo Duah, lui qui a déjà disputé neuf matches et inscrit quatre buts cette saison avec Ludogorets, qualifié pour la phase de poules de l'Europa League après un long voyage européen.

Denis Zakaria en défense centrale?

Et Zakaria, alors, le nouveau capitaine de l'ASM, lui qui a si peu joué à l'Euro dans la foulée de son retour de blessure? Il pourrait accompagner Granit Xhaka et Remo Freuler à mi-terrain, mais une option crédible l'envoie en défense centrale en «remplaçant» de Fabian Schär. Pourquoi pas? Le Genevois y a été très bon la saison dernière avec Monaco et tiendrait parfaitement la baraque à ce poste. Les autres prétendants sont Nico Elvedi et Ricardo Rodriguez, mais le nouveau joueur du Betis peut également évoluer piston gauche. A moins que Michel Aebischer continue dans ce rôle hybride découvert à l'Euro?

Gagner ce jeudi à Copenhague serait une bonne idée

La Suisse a beaucoup d'options, c'est une chance, et de nouveaux joueurs à intégrer. Pierluigi Tami l'a dit: l'objectif principal est de préparer les qualifications à la Coupe du monde 2026, tout en figurant bien dans cette Ligue des Nations. Et les chiffres ne mentent pas: pour être tête de série lors de ces éliminatoires, gagner ce jeudi à Copenhague serait une bonne idée. Et si l'incertitude liée au onze danois venait à perturber Murat Yakin, il ne faut pas trop qu'il s'inquiète. Lars Knudsen, comme tout le monde, n'a aucune idée de l'équipe qu'alignera la Nati ce jeudi soir.

Allez, un dernier indice? Il est signé Murat Yakin, encore lui. «Nous n'avons eu que trois jours pour travailler: lundi, mardi et mercredi. Nous n'allons pas tout chambouler», a promis le sélectionneur. Réponse ce soir au Parken Stadion!

