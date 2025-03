Le Sédunois Ilyas Chouaref a fait ses débuts avec Malte

Ilyas Chouaref (gauche) a connu sa première sélection pour Malte. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Malte s'est incliné 1-0 face à la Finlande (Oliver Antman, 38e). Cette rencontre aura tout de même permis au Sédunois Ilyas Chouaref de faire ses débuts internationaux sous le maillot maltais. Dans le même groupe, un but de l'incontournable Robert Lewandowski a permis à la Pologne de battre la Lituanie (1-0, 81e).

Dans les autres rencontres de la soirée, Miles Lewis-Skelly et Harry Kane ont marqué pour permettre à l'Angleterre de battre l'Albanie. Servi par Jude Bellingham, Lewis-Skelly a eu l'immense bonheur d'ouvrir le score à la 19e pour son baptême du feu en sélection. Auteur du 2-0 à la 77e, Kane a, pour sa part, marqué un 70e but le soir de sa 104e sélection. Dans le même groupe, la Lettonie s'est imposée sur la plus petite des marges face à Andorre (Dario Sits, 58e).

Enfin, dans le groupe H, Chypre a pris le meilleur sur Saint-Marin (2-0, Ioannis Pittas 55e et Andronikos Kakoulis 86e). De son côté, la Bosnie a réalisé un superbe affaire en allant s'imposer 1-0 (Armin Gigovic) à Bucarest face à la Roumanie. A noter que l'Autriche, présente dans le même groupe qualificatif, n'était pas engagée ce vendredi.