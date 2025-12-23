Portes ouvertes pour remplir les stades de la CAN

Lundi soir, l'Égypte affrontait le Zimbabwe à Agadir, pour le compte de la phase de groupe de la CAN 2025. Le stade est longtemps resté presque vide, malgré l'affiche et la présence, entre autres, de Mohamed Salah côté Pharaons.
Face aux trop nombreux sièges vides, les organisateurs ont décidé d'ouvrir gratuitement les portes du stade en cours de match. La nouvelle a vite fait le tour de la ville et a permis à des milliers de Marocains de garnir les tribunes. Ils étaient, d'après plusieurs médias, près de 30'000 à assister au but salvateur de Mo Salah dans le temps additionnel.
Une belle initiative, qui n'enterre pas les questions autour de l'affluence et de l'attractivité de certaines rencontres du tournoi. Plus tôt dans la journée de lundi, la rencontre Mali-Zambie s'était, elle aussi, déroulée devant des tribunes clairsemées.