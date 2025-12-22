L'Égypte sauvée par ses stars face au Zimbabwe

AFP Agence France-Presse
Avant la délivrance signée Salah, les septuples vainqueurs de la CAN avaient éprouvé toutes les peines du monde, rejoignant même les vestiaires en étant menés 1-0 après l'ouverture du score de l'avant-centre zimbabwéen Prince Dube (20e).
En deuxième période, Omar Marmoush a tout d'abord égalisé peu après l'heure de jeu, avant que l'attaquant de Liverpool n'offre les trois points à la 90+1. Grâce à ce succès à l'arraché, les Pharaons rejoignent l'Afrique du Sud, vainqueur plus tôt de l'Angola 2-1), en tête du groupe B.