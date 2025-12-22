L'Égypte sauvée par ses stars face au Zimbabwe

La star des Pharaons Mohamed Salah a sauvé l'Égypte d'un mauvais départ dans la CAN 2025 au Maroc en inscrivant le but de la victoire face au Zimbabwe (2-1), dans le temps additionnel, lundi soir à Agadir.

AFP Agence France-Presse

Avant la délivrance signée Salah, les septuples vainqueurs de la CAN avaient éprouvé toutes les peines du monde, rejoignant même les vestiaires en étant menés 1-0 après l'ouverture du score de l'avant-centre zimbabwéen Prince Dube (20e).

En deuxième période, Omar Marmoush a tout d'abord égalisé peu après l'heure de jeu, avant que l'attaquant de Liverpool n'offre les trois points à la 90+1. Grâce à ce succès à l'arraché, les Pharaons rejoignent l'Afrique du Sud, vainqueur plus tôt de l'Angola 2-1), en tête du groupe B.