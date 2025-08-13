Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se sont fiancés, révélant la nouvelle sur Instagram. La publication de Georgina Rodríguez a battu des records sur Instagram.

Rapidement, la publication est devenue la plus likée de son compte. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Cristiano Ronaldo, star mondiale du football âgé de 40 ans, et sa compagne de longue date, Georgina Rodríguez, 31 ans, ont officialisé leurs fiançailles. L’annonce a été faite via un post sur le compte Instagram de Georgina Rodríguez.

Dans la légende, la future épouse de CR7 écrit: «Oui, je le veux. Dans cette vie et toutes les autres.» Rapidement, la publication est devenue la plus likée de son compte: mardi soir, elle comptabilisait déjà 13 millions de «j’aime» et 255'000 commentaires. «Félicitations», a même écrit la page officielle Instagram de YouTube.

Une bague à plusieurs millions

L’impact sur les réseaux sociaux a été immédiat. Selon des plateformes spécialisées, Georgina Rodríguez a gagné 700 000 abonnés en seulement 24 heures après l’annonce.

Un détail a particulièrement retenu l’attention: la bague de fiançailles portée par Rodríguez. Ce diamant ovale, estimé à 5 millions de dollars, ajoute une touche spectaculaire à l’événement. Pour l’instant, Cristiano Ronaldo n’a pas fait de déclaration publique à ce sujet.

Le couple est ensemble depuis 2016. Ils ont accueilli leur première fille en 2017, suivie de jumeaux en 2022, dont l’un est malheureusement décédé peu après sa naissance. Aujourd’hui, Cristiano Ronaldo évolue au club Al-Nassr en Arabie saoudite.