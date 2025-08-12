Combien vaut la bague offerte par CR7 à sa fiancée?

Cristiano Ronaldo a demandé Georgina Rodriguez en mariage avec une bague qui fait sensation. À tel point que le bijou fait de l'ombre aux autres stars qui se sont fiancées auparavant.

1/7 Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont fiancés. Photo: keystone-sda.ch

Lucien Esseiva

Cristiano Ronaldo a demandé la main de sa petite amie de longue date Georgina Rodriguez. Il n’en fallait pas plus pour agiter les réseaux sociaux. Le message posté par l’heureuse élue sur Instagram a recueilli près de dix millions de petits cœurs en seulement 15 heures. Et ce ne sont pas seulement les fiançailles qui ont fait sensation, mais aussi la bague en diamant qui lui a été offerte.

Georgina Rodriguez a écrit sous son poste: «Oui, je le veux. Dans cette vie et dans toutes mes vies.» Elle a montré à cet effet une photo de sa main reposant sur celle de Cristiano Ronaldo avec ladite bague bien en évidence.

Avec ce bijou, Georgina Rodriguez éclipse toutes les bagues de fiançailles arborées jadis par des stars. Même les plus riches et les plus royales d’entre elles n’arrivent pas à la cheville de la joueuse, du moins en termes de carats. «Selon mon estimation, la bague de fiançailles de Georgina Rodriguez est un impressionnant diamant de taille ovale de bien plus de 20 carats – probablement 25 à 30 carats dans une monture en platine de haute qualité», estime l’expert Lazar Cebbar de la bijouterie Elizza à Zurich. La valeur est selon lui de «deux à cinq millions de francs suisses, en fonction de la qualité exacte et de l’origine de la pierre». De quoi placer Georgina Rodriguez devant les stars suivantes:

Paris Hilton: 24 carats

Photo: FilmMagic

Paris Hilton n’a pas une, mais quatre bagues de fiançailles dans sa collection. La dernière, qui a conduit à son mariage toujours en cours avec Carter Reum, est la plus modeste. Selon différentes sources, elle n’aurait coût la bagatelle d’un million de dollars.

Le modèle le plus cher lui a été passé au doigt par l’héritier grec de la compagnie maritime Paris Latsis. Auparavant, selon «E! Online», il aurait laissé à Paris Hilton le choix entre 15 modèles différents. Elle a opté pour le modèle de 24 carats, qui aurait coûté cinq millions de dollars. Tout cela n’a servi à rien. Après s’être fiancé en mai 2005, le couple s’est séparé en septembre de la même année.

Beyoncé: 18 carats

Beyoncé montre sa bague de fiançailles scintillante. Photo: Getty Images

Le 4 décembre 2007 – le jour de son anniversaire – Jay-Z s’est agenouillé devant sa petite amie Beyoncé et lui a demandé sa main. Pour souligner son intention, il lui a passé au doigt une bague de fiançailles de 18 carats de Lorraine Schwartz d’une valeur de plus de six millions de dollars américains. Le gros diamant taille émeraude était apparemment de bon augure pour leur mariage. 20 ans plus tard, Jay-Z et Beyoncé sont toujours mariés.

Mariah Carey: 17 carats

Mariah Carey porte au doigt une fortune. Photo: Getty Images

Le mariage de la chanteuse Mariah Carey et de l’artiste Nick Cannon n’a rien donné. En 2016, ils ont divorcé après huit ans de vie commune. La bague de fiançailles du joaillier américain Jacob & Co. avec un diamant rose de 17 carats entouré de 58 autres petits diamants n’y change rien. La valeur de la bague est estimée à 2,5 millions de dollars américains.

La princesse Kate: 12 carats

Au doigt de la princesse Kate brille l'ancienne bague de fiançailles de la défunte mère du prince William. Photo: AFP

La bague de fiançailles que la princesse Kate porte au doigt est sans doute l’un des bijoux les plus connus et les plus influents de tous les temps – aujourd’hui encore, cette bague inspire de nombreux designs modernes. Le saphir bleu de Ceylan provient du Sri Lanka et a un poids de 12 carats. Il est entouré de 14 diamants solitaires sertis dans de l’or blanc 18 carats.

L’histoire de cette bague est aussi longue que tragique. En 1981, le prince Charles de l’époque l’a utilisée pour demander Diana en mariage. Ce mariage a échoué et la princesse Diana est décédée dans un tragique accident de voiture à Paris. La question de savoir qui a hérité du bijou après sa disparition est controversée. Le majordome de Diana, Paul Burrell, a affirmé que le prince Harry l’avait choisi dans la collection de sa défunte mère et qu’il avait ensuite dû le céder à son frère, le prince William. Harry contredit cela dans son livre «Spare» et affirme que c’est William qui l’a reçue. Quoi qu’il en soit, la bague, dont la valeur est estimée à 520’000 dollars, a une signification profonde. «C’est la bague de fiançailles de ma mère, donc je l’ai trouvée plutôt sympa, parce qu’elle ne sera plus là pour assister à tout le plaisir et l’excitation», a déclaré William avant son mariage à la chaîne de télévision ITV. «Comme ça, elle sera quand même un peu avec nous.»

Michelle Obama: 1 carat

Comparativement, la bague que Michelle a reçue de Barack Obama est petite et modeste. Photo: AP

Bien avant que Barack Obama ne soit élu président des États-Unis, il a demandé en mariage son amour de toujours, Michelle, lors d’un dîner romantique aux chandelles. La bague de fiançailles relativement modeste qui lui a été offerte comporte un diamant d’environ 1 carat. Michelle porte cette bague comme symbole de son amour et du voyage qu’ils font ensemble depuis plus de 30 ans maintenant.