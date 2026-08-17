Pour son mariage avec Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo a reçu un cadeau pour le moins spectaculaire: une montre Jacob & Co sertie de 362 diamants et estimée à plus d’un million d’euros.

Blick Sport

Cristiano Ronaldo a reçu un cadeau de mariage pour le moins spectaculaire. Pour célébrer son union avec Georgina Rodríguez, l’horloger de luxe Jacob & Co, à cheval entre New York et la Suisse, lui a offert une «Twin Turbo Furious Baguette» en or blanc, dont la valeur dépasse le million d’euros, rapporte Sportune.

Ambassadeur de la maison depuis plusieurs années, le quintuple Ballon d’Or entretient une relation privilégiée avec la marque new-yorkaise. Et cette fois, Jacob & Co n’a clairement pas fait les choses à moitié: le Portugais a reçu au poignet une montre qui vaut sûrement plus cher que de nombreuses maisons.

Plus de 360 diamants

Cette pièce exceptionnelle n’est pas seulement impressionnante par son prix. Elle concentre également une quantité impressionnante de technologie horlogère. La montre est équipée du mouvement mécanique JCFM05, composé de 832 pièces. Elle dispose notamment d’un tourbillon triple axe volant, d’un chronographe monopoussoir et d’un affichage inspiré des «pit boards» utilisés dans le sport automobile.

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Et côté esthétique, Jacob & Co n’a clairement pas lésiné non plus. Le boîtier en or blanc 18 carats est serti de 344 diamants baguette blancs, pour un total d’environ 18,32 carats. Le fermoir accueille 18 pierres supplémentaires. Au total, la montre compte donc 362 diamants, représentant près de 20 carats. Le cadran en saphir fumé, les aiguilles squelettes plaquées rhodium et le bracelet en cuir d’alligator viennent compléter cette pièce hors norme.

Un cadeau remis en main propre

Jacob Arabo, le fondateur de Jacob & Co, a remis lui-même la montre à Cristiano Ronaldo. Connue pour ses créations particulièrement extravagantes, Jacob & Co compte de nombreuses célébrités du sport et du divertissement parmi ses clients. Et avec son image planétaire, Cristiano Ronaldo constitue évidemment un ambassadeur de choix.