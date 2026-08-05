Cristiano Ronaldo étale son luxe avant son mariage

Avant leur mariage, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez affichent une nouvelle fois leur goût pour le luxe. Entre montres d'exception et voitures de rêve, le couple ne fait pas dans la discrétion.

Nick Rohner et Manuela Bigler

Georgina Rodríguez (32 ans) et Cristiano Ronaldo (41 ans) se diront bientôt oui. Mais avant leur mariage, le couple profite de vacances luxueuses à Majorque, comme le montrent leurs publications sur les réseaux sociaux. Entre des clichés pris à bord d'un yacht en pleine mer ou devant un immense steak, ils dévoilent également à leurs abonnés leurs montres et leurs voitures d'exception.

Dans une publication Instagram de Georgina, on aperçoit les mains du couple, ornées de leurs bagues de fiançailles et d'une montre chacun. Mais il ne s'agit pas de simples garde-temps. Blick a demandé à l'expert Lazar Cebbar, propriétaire de la bijouterie Elizza à Zurich, d'identifier ces montres de luxe.

«Mes jouets»

«D'un côté, Georgina porte une Audemars Piguet Royal Oak (37 mm) en or massif», explique-t-il. Cristiano Ronaldo, lui aussi, arbore une montre d'exception. «De l'autre, on distingue une Patek Philippe en or blanc dans une version exclusive, sertie de diamants baguette en serti invisible et entièrement pavée de diamants.» Selon Lazar Cebbar, ces deux montres de luxe valent ensemble au minimum 830'000 francs et appartiennent au plus haut niveau de la haute horlogerie.

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Dans sa dernière publication Instagram, accompagnée de la légende «Mes jouets», Cristiano Ronaldo pose dans son garage. On y aperçoit notamment une Ferrari Daytona SP3, une Ferrari Monza SP1 et une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Son garage rassemble une impressionnante collection d'hypercars et de supercars parmi les plus rares et les plus prestigieuses au monde.