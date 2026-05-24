Malgré la défaite du SLO en finale de la Coupe de Suisse (3-0 face à Saint-Gall) dimanche, les supporters vaudois ont célébré l'équipe avec fierté. Une ambiance bon enfant saluée par tous, même les adversaires.

Thomas Freiburghaus Journaliste

De la fierté, surtout et presque uniquement. Voilà le sentiment qui dégoulinait de la tribune occupée par les supporters du Stade-Lausanne-Ouchy, quelques secondes après la défaite des leurs en finale de la Coupe de Suisse. Pas d’animosité ni de frustration pour ces fans tout de rouge vêtus qui ont regardé la cérémonie officielle tranquillement, comme durant toute la journée.

Une ambiance très bon enfant

Le visage peinturluré en rouge, avec «SLO» inscrit en blanc sur la joue, Georges remonte à peine de la tribune, après avoir applaudi les joueurs stadistes. «C’est une fierté et une déception. Mais Saint-Gall était plus fort», admet ce père de famille, venu avec sa femme et ses deux petits à Berne ce dimanche. «C’était une sacrée ambiance. Ça fait plaisir de vivre ça en famille. Il faut être fier du parcours. C’est à refaire, et on sera de nouveau là!», déclare ce sacré gabarit.

Plus loin dans les travées du Wankdorf, José Durussel fait flotter son immense drapeau vaudois. Ce député UDC au Grand Conseil vaudois a trouvé la finale «magnifique». Il avance que «le public veut ça». Comprenez: une ambiance bon enfant, sans débordement. «Quoiqu’il y ait eu quelques fumigènes», tempère-il. «Mais j’avais mes petits-enfants avec moi. Ça fait du bien au sport. C’est un exemple pour les autres clubs romands», tonne-t-il.

Par la jolie petite ambiance qu'ils ont mis, les supporters stadistes ont également gagné le respect de leurs homologues saint-gallois. Erich, 62 ans, applaudit chaudement lorsque vient le tour des Lausannois d’aller prendre leur médaille de finaliste. «Il faut deux équipes pour faire un beau match. J’ai du respect pour le SLO. Dommage qu’ils n’aient pas marqué», glisse-t-il, très fair play (facile après une victoire).

La famille de Vasco Tritten très fière

Voilà que des maillots stadistes floqués du No 77 s'apprêtent à quitter l’enceinte. Ce n’est autre que la famille du milieu de terrain du SLO, Vasco Tritten. Kelly, sa grande sœur, se dit «très fière de lui». «C’est une super opportunité d’avoir pu faire ça à son âge», sourit celle qui a apprécié cette finale. Même son de cloche du côté d’Antonio, le paternel. «C’était émouvant, tout le monde n’a pas la chance de faire une finale», avance-t-il. Lui aussi se dit fier de son fils, qu’il voit capable de bien plus encore. «Je ne suis pas étonné, il a du potentiel. Il va potentiellement partir cet été, il y a beaucoup d’offres, révèle le papa. J’aimerais qu’il fasse le bon choix, qu’il joue en Super League une année.»

Avec Vasco Tritten ou non dans l'effectif, le Stade-Lausanne-Ouchy espère que cette journée bernoise aura pu convaincre quelques Vaudois de revenir supporter le SLO. Beaucoup de supporters croisés durant la journée venaient voir les Stadistes pour la première fois de leur vie. Il faudra que certains reviennent, pour que plus de quelques centaines de personnes garnissent la Pontaise la saison prochaine.