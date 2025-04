Finaliste de la Coupe, Bienne revient de très loin

Les Biennois ont pu fêter leur qualification historique en finale de la Coupe de Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«C'est la première fois qu'un club de troisième division va en finale de Coupe!», ne manque pas de rappeler Oliver Zesiger après que Bienne a validé sa qualification au terme d'un match complètement fou face à Young Boys samedi (1-0). Et pour couronner cela, le scénario de la partie a offert aux 6000 spectateurs présents à la Tissot Arena une soirée riche en rebondissements.

«On a eu deux fois de la chance avec la VAR aujourd'hui», estime le coordinateur sportif du club seelandais, en référence aux deux buts du club de la capitale annulés par l'arbitrage vidéo. «Cela pouvait tourner des deux côtés. On est chanceux, mais on le mérite.»

De la survie à la finale: l'incroyable parcours de Bienne

Cette place en finale, Bienne ne l'a toutefois pas volée, lui qui était déjà venu à bout de Lugano lors des quarts de finale. Ce rendez-vous pris au Wankdorf le 1er juin prochain raconte une histoire, celle d'un retour à la lumière d'un club qui revient de loin. «Quand on a commencé notre projet ici en 2023, le club venait de terminer 16e et n'était pas descendu car Chiasso avait fait faillite. Aujourd'hui, on est deuxièmes en championnat et finalistes en Coupe. C'est exceptionnel comme évolution. Si on me l'avait raconté, je n'y aurais pas cru», se réjouit Oliver Zesiger.

«Il faut souligner le travail exceptionnel de Mauro (ndlr: Ierep, directeur sportif) et de Dietmar (ndlr: Faes, président du club) qui sont parvenus en neuf ans à reconstruire le FC Bienne. Aujourd'hui, on entre dans l'histoire et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. C'est important de laisser une trace où on passe. Personne ne nous enlèvera ce qui s'est fait cette saison», lance Samir Chaibeddra, entraîneur en poste depuis juillet 2023.

Objectif Challenge League en fin de saison

Pour poursuivre son développement, le club seelandais devra capitaliser sur ses victoires de prestige en Coupe. «On avait créé un petit engouement face à Lugano, et aujourd'hui, on avait la possibilité d'en créer un encore plus fort. C'est chose faite. Rassembler six mille personnes dans ce stade, avoir cette ambiance, les gens qui poussent, cela donne envie d'aller en Challenge League pour continuer à ramener du monde dans ce stade», poursuit le coach de 35 ans.

Et pour ajouter encore à la journée parfaite vécue par le FC Bienne, il faut noter que Kriens, l'un des adversaires directs des Bernois à la montée en Challenge League, s'est sèchement incliné face à Rapperswil, troisième candidat dans la course à la promotion. Avec un point de retard sur la tête et un match de moins, Samir Chaibeddra et son équipe ont leur destin en mains. «On connaît leur résultat, mais ce soir, le plus important, c'est de savoir comment on va fêter cette qualification en finale», conclut Oliver Zesiger.