Ex-joueur du Stade Nyonnais, Adam Ouattara va retrouver son ancien club au premier tour de la Coupe de Suisse. Désormais à Saint-Prex, le latéral reprend petit à petit le fil d’une carrière ralentie par les blessures.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Reculer pour mieux sauter. Voilà un adage qui peut s’appliquer à la trajectoire actuelle d’Adam Ouattara. Le Lausannois a parcouru, à vue de nez, près de la moitié du chemin. Après être reparti de 2e ligue interrégionale, l’ancien latéral du LS, de Xamax ou du Stade Nyonnais évolue désormais au FC Amical Saint-Prex, pensionnaire de Promotion League. Samedi (17h), il retrouvera Nyon, son dernier club professionnel, au premier tour de la Coupe de Suisse.

Se relancer en 2e ligue interrégionale

«Ça fait toujours plaisir de jouer face à une équipe qui joue dans une division supérieure, qui part favorite. Je vois ça comme une opportunité pour nous. On a nos chances, je pense vraiment qu’on peut passer ce tour», commence Adam Ouattara, qui a quant à lui quitté les divisions supérieures du football suisses après son passage au Stade Nyonnais, en 2024/25.

Ce latéral droit prometteur avec Neuchâtel Xamax (49 matches de Challenge League) a été freiné par une grosse blessure au genou, contractée en 2022. «Ça m’a mis out toute une saison. Et quand je suis revenu à la préparation suivante, j’ai eu un nouveau couac», se souvient le Lausannois. À l’été 2024, il quitte Xamax pour Nyon, toujours en deuxième division. «La saison s’est plutôt bien passée. Mais c’est compliqué au niveau des finances là-bas, ils font des choix.» L’ex-international suisse (des M15 au M20) en fait les frais et se retrouve sans club.

L'envie de retrouver le football professionnel

Le gamin de Praz-Séchaud choisit alors de se relancer au FC Grand-Saconnex, en Promotion League. Il y reste deux mois, comme convenu avec le directeur sportif. Puis, au début de cette année, Adam Ouattara descend encore de deux échelons, signant avec la deuxième équipe du Stade-Lausanne-Ouchy, en 2e ligue interrégionale. «J’avais besoin de temps de jeu et je devais pouvoir travailler la journée, étant sorti du monde professionnel», explique-t-il. Dans sa ville, il joue huit matches et enchaîne enfin, ce qu’il n’avait plus réalisé depuis ses premières années neuchâteloises.

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Cet été, Adam Ouattara a recommencé à gravir les échelons du football suisse, sautant de deux cases d’un coup en rejoignant Saint-Prex, néo-promu Promotion League. «Ça repart en avant. J’ai toujours l’envie et l’ambition de retrouver le football professionnel», sourit-il, assis au bord du terrain de Marcy. Samedi, Adam Ouattara et ses coéquipiers espèrent y briller.