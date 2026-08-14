Pas question pour Servette de se laisser surprendre par le contexte à Bavois! La petite tribune au-dessus du banc, le stade au milieu des champs, le public proche des joueurs, le terrain aléatoire, un adversaire costaud... «On s'adaptera», promet Jocelyn Gourvennec.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On dit que les matches de Coupe, ce sont des matches piège, mais je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de piège. On connaît le contexte.» Voilà comment Jocelyn Gourvennec présente le déplacement à Bavois pour le Servette FC, ce samedi au premier tour de la Coupe de Suisse. Pas question de prendre de haut le club nord-vaudois, solide pensionnaire de Promotion League!

«Aucune chance. On s'est bien préparés, il ne peut pas y avoir de suffisance de notre part. On a beaucoup de respect pour Bavois, ce qu'ils font avec des moyens limités est remarquable. On a suivi leur début de saison, on les a analysés et on a montré les vidéos à nos joueurs», enchaîne l'entraîneur du Servette FC. Que pense-t-il de l'équipe de Bekim Uka? «Ils ont beaucoup de joueurs qui ont évolué a minima en Challenge League et même certains au-dessus. C'est un bon mélange entre joueurs expérimentés et jeunes. Avec des joueurs qu'on connaît, aussi.»

«C'est à nous de faire respecter la hiérarchie»

Le FC Bavois, qui a perdu son emblématique capitaine Adrian Alvarez cet été, compte en effet plusieurs joueurs bien connus dans le football suisse, dont l'ancien Servettien Miguel Rodrigues en défense centrale, mais aussi Matteo Fedele, le très fiable gardien Maxime Brenet, Idriz Bega au milieu, Ayoub Ouhafsa, Allan Eleouet et le nouveau venu Jessé Hautier en attaque... Largement de quoi embêter le Servette FC. «On le sait. On s'attend à un match difficile, mais c'est à nous de faire respecter la hiérarchie. Quand une équipe de première division rencontre une équipe de troisième division, elle veut éviter de se retrouver dans le tableau des surprises négatives. On sera prêts.»

Edvinas Gertmonas dans les buts

Servette sera toujours privé de Jeremy Frick, Yoan Severin, Junior Kadile et Thomas Lopes et alignera une équipe très compétitive, d'autant que le match prévu le week-end prochain en Super League contre Thoune a été renvoyé. Le SFC aura deux semaines sans compétition et il est hors de question de prendre ce match à Bavois à la légère. «De toute façon, je n'aime pas l'expression 'faire tourner', elle ne correspond à rien. La composition d'équipe se fait au mérite, je ne suis pas là pour faire des cadeaux ou pour distribuer les bons points. Ce n'est pas mon job. On est là pour faire un match sérieux et gagner», assure Jocelyn Gourvennec, qui titularisera Edvinas Gertmonas au but.

Bavois, un contexte particulier

Les dix joueurs de champ qui débuteront devraient être proches de ceux qui ont battu GC samedi dernier, même si la très bonne entrée de Mathis Lambourde pourrait lui offrir une place dans le onze de départ. A voir samedi aux Peupliers, un stade particulier où la tribune se trouve juste en dessus du banc de touche et où le staff se trouve donc très proche du public. Avec tout ce que cela comporte en termes d'échanges plus ou moins fleuris parfois...

Le stade est ouvert aux quatre vents, au milieu des champs, les joueurs se changent à côté de la buvette et, protégés par des barrières, traversent la foule pour entrer et sortir sur le terrain, dont la qualité sera à coup sûr très aléatoire en cet été très sec. Autant de conditions qui peuvent déstabiliser un club de Super League, non?

Le Nord-vaudois, un mauvais souvenir

«De nouveau, on connaît le contexte. On verra le jour du match comment sera le terrain et on s'adaptera», promet Jocelyn Gourvennec, dont le dernier voyage dans le Nord-vaudois, une défaite en Coupe à Yverdon la saison dernière reste un très mauvais souvenir. «J'ai réussi à retrouver le sommeil depuis, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à digérer cette défaite. On avait fait un match sérieux à Dardania au tour précédent et on voulait absolument passer. Yverdon avait fait un très bon match, mais on ne devait pas subir comme on avait subi. Mais voilà, en Coupe, le vainqueur a toujours raison et il n'y en a qu'un. On doit apprendre de nos erreurs.»

Et ne pas les répéter ce samedi à Bavois, un adversaire qui n'affichera pas la même qualité technique que celle d'Adrian Ursea voilà onze mois, mais dont l'état d'esprit sera encore plus déterminé. Servette devra trouver les armes pour régater dans ce domaine et pouvoir faire parler sa plus grande maîtrise dans le jeu.