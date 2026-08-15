Samedi, Marco Delley suivra avec attention la rencontre entre Collex-Bossy, son équipe actuelle, et Etoile Carouge, son dernier club en professionnel. Malheureusement blessé, le footballeur genevois se raconte à travers cette rencontre.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Cela aurait dû être son jubilé. Un premier tour de Coupe de Suisse sur mesure, entre Collex-Bossy, son club actuel, et Etoile Carouge, le dernier club de sa vie de footballeur professionnel. Mais voilà, Marco Delley ne sera pas sur le pré, «[son] corps a dit stop» plusieurs fois ces dernières années. Tout juste revenu de vacances, le footballeur genevois passé par Servette, le Lausanne-Sport ou Xamax se confie, entre les lessives et les cris des enfants.

Une prothèse de hanche

L’avant-dernière fois, c’était début 2022, quelques semaines après la victoire historique d’Etoile Carouge face au FC Bâle, en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. «Je me sentais en pleine forme, mais un problème à la hanche intervient. En gros, j’ai appris que je devais mettre une prothèse. C’était un coup dur pour moi», relate Marco Delley.

L’ailier tente de s’accrocher pour finir le championnat, mais ne jouera que 18 minutes en 2022, les dernières de sa carrière professionnelle. En septembre de la même année, il est opéré. «Le chirurgien m’avait fait comprendre que je pouvais abandonner le foot», soupire-t-il. Mais comment faire une croix définitive sur l'activité qui a rythmé son quotidien pendant plus de vingt ans?

Surtout que Marco Delley se sent de mieux en mieux, chaque jour. Petit à petit, il évoque le fait de reprendre le football avec son chirurgien et travaille pour remusculariser la zone autour de la prothèse. «Je n’ai jamais autant travaillé en salle qu’à ce moment-là», sourit-il. Tant et si bien qu’en août 2023, Marco Delley cède aux sirènes du FC Collex-Bossy, club genevois évoluant en 2e ligue interrégionale.

«Entre l'amateurisme et le semi-pro»

«Je connais bien Yves Miéville, qui était le coach. Ça faisait des années que Collex m’appelait», se remémore Marco Delley. L’ancien professionnel retrouve un football amateur qui lui avait manqué. «J’ai redécouvert un monde que j’avais oublié. Un groupe familial qui m’a accueilli à bras ouverts. Dans le foot professionnel, c’est le travail. Là, c’est le plaisir de faire du foot avec une bande de potes», détaille-t-il.

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Marco Delley s’adapte bien dans cette ligue «entre l’amateurisme et le semi-pro» et dispute 42 matches pour 15 buts avec Collex-Bossy. Mais en septembre 2025, nouveau coup dur. «Je me suis fait opérer d’une fracture de fatigue au pied», raconte-t-il. Depuis, le rétablissement est fastidieux et le joueur formé au Meyrin FC se voit bien obligé de prendre son mal en patience, tout en espérant un nouveau retour au jeu «prochainement».

Deux duels entre ses ex

Surtout, il ratera le premier tour de la Coupe de Suisse entre son club actuel et Etoile Carouge, son dernier club professionnel. «J’aurais adoré jouer ce match», souffle Marco Delley, qui essaiera tout de même de contribuer, à sa façon. «Je n’ai jamais été très discours, je suis assez introverti. Mais je peux aller parler aux jeunes, leur donner des conseils.»

Car le joueur du FC Collex-Bossy, pensionnaire de 2e ligue inter, croit en l’exploit des siens. «Avec l’équipe qu’on a, tout est possible. On devra garder le 0-0 le plus longtemps possible et les faire douter. On ne sait jamais c’est la magie de la Coupe», lance-t-il en rappelant son exploit avec Carouge face à Bâle.

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Dans tous les cas, Marco Delley sera présent pour assister au duel entre deux de ses nombreux anciens clubs, samedi à 19h. D’ailleurs, deux autres de ses ex s’affrontent également au premier tour de la Coupe de Suisse: le Meyrin FC et Neuchâtel Xamax, à 16h. «Vu que j’habite à Meyrin, je peux peut-être voir le début du match et partir ensuite», prévoit-il. Un joli samedi de football en perspective pour Marco Delley, avec des émotions partagées, c'est certain.