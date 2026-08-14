Si la Coupe de Suisse permet à certaines «petites» équipes d'accueillir des cadors de Super League, d’autres doivent se contenter d’affiches moins reluisantes. C’est le cas du FC Genolier-Begnins et du FC Courrendlin-Courroux cette saison.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Accueillir une grosse écurie sur son terrain de campagne. Voilà le rêve de chaque «petit» club qualifié pour le premier tour de la Coupe de Suisse. Cette année, les exemples ne manquent pas: le FC Saxon Sports (2e ligue) défiera le FC Thoune au Pérosé, le FC Courtételle (1re ligue) recevra le FC Bâle dans son centre sportif et le FC Bavois (Promotion League) accueillera le Servette FC au Stade des Peupliers. Voilà pour les petits chanceux du tirage au sort.

À l’inverse, d’autres clubs romands ont été moins vernis. C’est le cas du FC Genolier-Begnins (2e ligue), qui croisera le fer avec le Pully Football (2e Inter) samedi (19h) au terrain du Pesant d’Or et du FC Courrendlin-Courroux (2e ligue), qui accueillera dimanche (16h) le FC Grenchen 15 (2e Inter) au stade de Bellevie.

«Comme une rencontre de championnat»

Ironie du sort, le FC Genolier-Begnins est un habitué des «mauvais» tirages en Coupe de Suisse. Le club vaudois s’est qualifié cinq fois pour le premier tour de la compétition au cours de la dernière décennie. Et voici les adversaires affrontés: Azzurri LS, FC Bulle, FC Onex, Vevey-Sports et donc Pully Football cette saison. Pas les affiches les plus sexy, nous sommes d’accord.

«C’est clair qu’on aurait bien voulu avoir une fois Servette ou Lausanne», avoue Cédric Girardet, président du FC Genolier-Begnins. Cela aurait permis à son club de «construire une belle fête» autour de la rencontre, mais surtout à ses joueurs «d’affronter des équipes de premiers rangs, sans dénigrer Pully».

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Pour autant, le président tient à rappeler que jouer un premier tour de Coupe de Suisse reste une chance (quasi) unique pour les joueurs et pour le club. «Ça reste quand même le début officiel de la saison, c’est l’occasion de se retrouver et de se rassembler autour de la première équipe», insiste Cédric Girardet. Au niveau organisationnel, aussi, cela facilite pas mal de choses. «On a moins de travail. On va traiter ce match comme une rencontre de championnat», explique-t-il, tout en mentionnant les grillades et la raclette qui se préparent.

Tirer une équipe d’une classe au-dessus seulement, cela permet enfin de croire dur comme fer en un exploit. «Ils sont à notre portée si on sort un gros match. C’est la magie de la Coupe, on a des chances de qualification. Les joueurs vont se battre pour affronter un plus grand au prochain tour», déclare Cédric Girardet. En espérant, si exploit il y a, que le tirage au sort leur sourira enfin.

Le FC Courrendlin-Courroux rêve de qualification

Du côté du club jurassien du FC Courrendlin-Courroux, la situation est semblable, avec ce match face au FC Grenchen 15 (2e Inter) qui s’annonce. Par contre, à la différence du FC Genolier-Begnins, c’est la première fois que le club de la vallée de Delémont se qualifie pour la Coupe de Suisse. «Pour moi, c’est un cadeau que l’équipe me fait. Finir comme ça, avec la victoire en Coupe jurassienne et la qualification en Coupe de Suisse… Je n’en rêvais même pas!», sourit Yann Läderach, président du club, mais qui quittera son poste mi-septembre.

Bien que son club n’ait pas tiré «un gros poisson», Yann Läderach s’en satisfait amplement. «C’est la consécration du travail effectué par le club», lance celui qui ne veut pas parler d’une frustration quelconque. Tout de même, il finit par avouer que tout le monde au club a rêvé de «tirer un YB ou un Bâle». «Ça aurait été phénoménal, mais quand on voit l'organisation que ça demande…», souffle Yann Läderach en pensant à ses pairs du FC Courtételle, qui attendent 5000 personnes face au FC Bâle samedi. «D’un point de vue sécurité, c’est un souci en moins. On organise le match comme un match de championnat», explique celui qui ne sait pas s’il doit s’attendre à voir 500 ou 1500 personnes au Stade de Bellevie dimanche.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Comme pour Cédric Girardet, la perspective d’un exploit face à une 2e ligue interrégionale lui paraît plus probable que face à un gros. «Pourquoi ne pas rêver d’une qualification en 16e?», demande Yann Läderach. «Mais on n’en est pas là, on va rester humble», tempère-t-il. Avant de reprendre: «On va jouer à fond, à domicile, devant nos supporters. Et si toutes les planètes s’alignent, comme en finale de Coupe jurassienne…» Ce jour-là, le FC Courrendlin-Courroux avait battu le FC Haute-Ajoie après 26 tirs au but. Rendez-vous est pris dimanche, prévoyez un peu de marge.