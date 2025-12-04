Le tirage au sort des quarts de finales de la Coupe de Suisse 2025/26 a eu lieu. Avec des fortunes diverses pour les clubs romands qualifiés.

Un derby du lac de Neuchâtel, Sion et le SLO face à des Super League

Le FC Sion venait tout juste de se qualifier au Brügglifeld que les affiches des quarts de finale de la Coupe de Suisse ont été révélées.

Les Sédunois, justement, affronteront Grasshopper au Letzigrund dans une affiche entre clubs de Super League. Dans la même veine, Saint-Gall affrontera le FC Bâle, un duel et une ambiance qui s'annoncent déjà chauds.

De son côté, le Stade-Lausanne-Ouchy, tombeur mardi de Winterthour, devra rééditer son exploit face à une Super League. Les Vaudois recevront Lucerne à la Pontaise.

Enfin, la Suisse romande aura droit à un derby du lac de Neuchâtel dans ces quarts de finale. Xamax et Yverdon croiseront le fer à la Maladière, dans un derby qui s'annonce, là encore, tendu.

À noter que les rencontre se dérouleront entre le mardi 3 et le jeu 5 février 2026.