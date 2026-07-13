Le calendrier du premier tour de la Coupe de Suisse est fixé, avec des matches du 14 au 16 août. Côté romand, le Lausanne-Sport ouvrira le bal vendredi, puis Servette (samedi) et Sion (dimanche) suivront.

Les horaires du premier tour de la Coupe de Suisse connus

Les horaires du premier tour de la Coupe de Suisse connus

Blick Sport

Le calendrier du premier tour de la Coupe de Suisse est fixé. Pour rappel, les matches se joueront sur le week-end du 14 au 16 août.

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Pour les clubs romands, le Lausanne-Sport ouvrira le bal dès le vendredi soir, en se rendant au FC Kosova Neuchâtel (20h15). Samedi, Servette se rendra à Bavois (15h), pendant que Courtételle accueillera Bâle (16h), que Neuchâtel Xamax ira à Meyrin (16h) ou le Stade Nyonnais à Saint-Prex (17h). Mentionnons aussi les affiches de 19h: FC Genolier-Begnins - Pully Football et FC Collex-Bossy - Etoile Carouge.

Dimanche, le FC Sion sera en piste, à 15h à Kerzers. Tout comme Bienne, qui accueille Aarau (15h), Yverdon qui se rendra à Terre Sainte (15h), Courrendlin-Courroux qui recevra Grenchen (16h) et le dernier finaliste SLO qui affrontera le CS Italien (16h).

À noter que l'horaire de l'affiche entre Saxon et Thoune est encore à définir.