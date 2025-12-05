Les Valaisans ont éliminé Aarau ce jeudi (3-1) dans un huitièmes de finale qui a moins ressemblé à un traquenard qu'initialement craint, même si le deuxième but sédunois était vraisemblablement hors-jeu. Place maintenant à la récupération et à YB dimanche à Tourbillon.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Didier Tholot venait d'arriver devant les micros, dans le froid du Brügglifeld, lorsqu'a eu lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Suisse. «Saint-Gall contre Bâle», a-t-il entendu d'une oreille, tout en répondant aux questions des journalistes. «GC-Sion», lui a-t-on ensuite soufflé dans la même oreille. Sa réaction en direct? «Ça aurait pu être mieux...».

C'est vrai, se déplacer dans un Letzigrund aux trois-quarts vides ne représente pas exactement le summum en termes d'émotions liées à la Coupe, mais quoi qu'il arrive en termes de dynamiques respectives, Sion aura une chance raisonnable de passer ce tour supplémentaire, agendé entre les 3 et 5 mars prochains. Le tableau, très ouvert cette année avec les éliminations de plusieurs gros, commence-t-il à donner des idées au coach du FC Sion? «Forcément... Mais mars c'est encore loin. On ne va pas commencer à se projeter, c'est dans trois mois», a-t-il répondu en toute sincérité, lui qui est bien conscient que s'être qualifié ce jeudi au Brügglifeld (3-1) était très important pour son équipe et lui.

Un café qui aura meilleur goût dans deux semaines

Lors de l'inévitable «café-bilan» de la fin décembre avec son président Christian Constantin, mieux vaut en effet se présenter avec de solides arguments et un bilan qui permet d'éviter certaines questions gênantes. Le fait d'être encore qualifié en Coupe est une excellente idée et donne meilleur goût à ce fameux café. Et si d'aventure Sion parvenait à conserver sa place dans le top 6, alors le cappuccino serait carrément savoureux. Dans un club où le résultat brut compte toujours plus que la manière, même si ce constat est plus vrai pour Christian Constantin que pour son fils et directeur sportif Barthélémy, pouvoir présenter un bilan comptable solide est la meilleure des assurances-vies.

Voilà donc le FC Sion qualifié en n'ayant pas trop souffert, ce dont a convenu Didier Tholot. «Dur? Non. Pas plus qu'attendu», a-t-il répondu sans fausse modestie. Son FC Sion s'est montré très concentré, très solide, et a amplement mérité sa qualification face à un FC Aarau franchement décevant pendant une heure. Le traquenard redouté n'a pas eu lieu et Sion s'est fabriqué tout seul l'égalisation à 1-1, son seul moment de frayeur en ce jeudi soir.

Winsley Boteli était hors-jeu

«On a été moins joueurs que d'habitude ces derniers temps, mais on a été solides, on a concédé peu d'occasions. C'est un endroit qui est compliqué pour bien jouer, ils ont le public et la grinta», a expliqué Didier Tholot, lequel aurait aimé voir son équipe inscrire le 2-0 pour plier l'affaire, comme elle en a eu l'occasion. Le fait que le 2-1 signé Winsley Boteli ait été inscrit sur un hors-jeu flagrant à la vidéo ne vient en rien contester la nette supériorité valaisanne ce jeudi. Et du côté du FC Sion, tout le monde se rappelle de la demi-finale de 2024 contre Lugano où l'absence de VAR avait profité au club tessinois. Cette fois, le manque de technologie a tourné en faveur des Valaisans. Comme quoi, tout s'équilibre, non pas sur une saison, mais d'une édition de la Coupe à l'autre.

«Il faut passer, c'est tout. Il y a plein de clubs qui sont passés à la trappe. Pas nous», s'est réjoui Didier Tholot, qui peut maintenant préparer sereinement la réception d'YB dimanche. Ses joueurs et lui vont rester tranquillement dormir dans la région argovienne jeudi soir et vont prendre la route vendredi matin en direction du Valais.

Young Boys sera plus reposé

«Oui, ça vient vite dimanche, surtout qu'YB n'a pas joué cette semaine. On va regarder l'état de fatigue de chacun, les petites blessures éventuelles. Mais j'ai un groupe, je l'ai dit souvent. Ce soir, des joueurs ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas joué, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne joueront pas dimanche, d'entrée ou en cours de partie», a expliqué Didier Tholot, qui s'attend à un YB très performant. «Ils viennent de changer de coach, ils ont un grand potentiel offensif. C'est un adversaire de grande valeur.» Que le FC Sion veut battre à tout prix.