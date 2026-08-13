Pensionnaire de 2e ligue neuchâteloise, le FC Kosova Neuchâtel compte dans ses rangs plusieurs joueurs au parcours impressionnant. Décryptage de cette anomalie avant le premier tour de Coupe de Suisse face au Lausanne-Sport.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Sur le papier, le match entre le Lausanne-Sport (club de Super League) et le FC Kosova Neuchâtel (2e ligue) s’annonce déséquilibré. D’autant que le LS n’aura même pas à se déplacer à la Chaux-de-Fonds pour jouer son premier tour de Coupe de Suisse, vendredi (20h30).

Mais si l’on se plonge dans l’effectif du FC Kosova Neuchâtel, on remarque que le club chaux-de-fonnier s’est bâti un véritable effectif de «stars». Le gardien Suan Besic, formé à l’OM, a disputé un match de deuxième division portugaise. Le milieu de terrain Tony Briançon, lui, a effectué deux entrées en Ligue 2 avec Nîmes, avant de parcourir de long en large les divisions inférieures françaises. Des championnats que connaissent également très bien Yanel Temmar (76 matches de Ligue 3 (anciennement N1)), Ryad Nadifi (14 matches de L3) ou Abdeljalil Sahloune (22 matches de L3), tous trois dans l’effectif neuchâtelois. Sans oublier Dilan Qela, formé à Neuchâtel Xamax et qui a disputé un match de Super League et 16 de Challenge League.

Le football, mais surtout la stabilité

Mais alors, comment est-il simplement possible de bâtir une telle équipe en 2e ligue neuchâteloise? «C’est grâce à notre réseau. On a des possibilités de trouver des postes de travail à des joueurs, de les aider à trouver un appartement», explique Ibrahim Bajrami, directeur sportif du FC Kosova Neuchâtel. Du concret, qui permet à des joueurs ayant longtemps galéré dans les méandres du football professionnel de souffler un peu. «Beaucoup de joueurs ont pas mal bougé. Ça leur amène une stabilité, quelque chose pour le futur, une possibilité de rester sur du long terme. C’est ce qui fait mouche, surtout avec des joueurs qui ont déjà une famille», détaille-t-il.

Résultat, le FC Kosova Neuchâtel a remporté le doublé Coupe-Championnat l’an dernier dans le canton de Neuchâtel. Malgré cela, le club communautaire n’a pas pu monter en 2e ligue interrégionale, la faute à un manquement au niveau des équipes juniores. Par contre, les Chaux-de-Fonniers ont gagné le droit d’affronter le LS au premier tour de la Coupe de Suisse. «La Coupe, ça nous remonte énormément le moral. Et de tomber sur Lausanne, c’est le jackpot», se réjouit Ibrahim Bajrami. D’autant que le directeur sportif sait qu’il peut compter sur ses stars pour espérer l’exploit. «Ils ont joué de gros matches dans leur vie. Ils ne sont pas dans l’état d’esprit d’affronter un ogre et de se faire marcher dessus. On a à cœur de montrer qu’on n’est pas là pour rien», déclare-t-il.

Quart de finaliste de la Coupe de France

Abdeljalil Sahloune fait partie de ces «gros noms» de l’effectif neuchâtelois. Après près de sept ans passés au FC Rouen, de la N2 à la Ligue 3, l’ailier gauche a débarqué dans les montagnes neuchâteloises. «C’était via un ami d’enfance, qui connaissait le président du FC Kosova. Le deal, c’était de jouer dans son équipe, mais aussi d’avoir un travail», retrace le natif d’Évreux. «J’ai préféré la sécurité que de continuer à haut niveau en France. Travailler en Suisse, c’est une chance», explique celui qui travaille dans l’horlogerie.

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Arrivé pour «donner son expérience à l’équipe», Abdeljalil Sahloune s’épanouit au FC Kosova Neuchâtel, entouré de «bons joueurs», et pas seulement ceux cités au début de l’article. «On n’a pas fait le doublé que grâce aux anciens», déclare-t-il. Grâce à la victoire en Coupe neuchâteloise, le FC Kosova Neuchâtel permet à ses joueurs de retrouver un match de haut niveau, dans un grand stade. «Ça reste un match comme un autre, il ne faut pas se mettre trop de pression. On joue face à une belle équipe de Lausanne, qui part favorite. Mais dans un match de Coupe, tout le monde peut battre tout le monde», déclare le natif d’Évreux.

Et Abdeljalil Sahloune en sait quelque chose. Avec le FC Rouen, lors de la saison 2023/24, il avait atteint les quarts de finale de la Coupe de France, le tout en sortant Toulouse, vainqueur sortant, puis Monaco. «C’était magnifique. Sortir le tenant du titre, jouer face à des joueurs de haut niveau, que je kiffe, c’était énorme», se souvient-il. Les deux fois, Rouen était passé aux tirs au but. Face à Toulouse, Abdeljalil Sahloune avait tiré deux fois, le premier et le penalty décisif. Face à Monaco, il avait inscrit le premier, avant de regarder Folarin Balogun et Maghnes Akliouche manquer leur essai.

Le Lausanne-Sport est prévenu, mieux vaudra ne pas aller jusqu’aux tirs au but face au FC Kosova Neuchâtel.