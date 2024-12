Sion et Yverdon sont en lice mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Les Valaisans se rendent à Bâle (20h15), leader de Super League, et les Nord-Vaudois accueillent Lugano (20h30).

Sion et Yverdon face à un grand défi ce mercredi

Les joueurs de Didier Tholot (à droite) ont retrouvé la victoire dimanche à Winterthour. Photo: MICHAEL BUHOLZER

ATS Agence télégraphique suisse

Sion (à 20h15 à Bâle) et Yverdon (20h30 à la maison) joueront ce mercredi soir pour la huitième de finale de la Coupe de Suisse. Le défi est grand pour le FC Sion, qui ne s'est plus imposé dans la cité rhénane depuis le 7 juin 2015 en... Coupe de Suisse. Ce jour-là, les Sédunois soulevaient pour la 13e fois le trophée au terme d'un match remporté 3-0.

Cette saison, les deux équipes se sont déjà affrontées une fois à Tourbillon et la rencontre a accouché d'un match nul (1-1). Depuis, les Bâlois ont pris leurs aises en Super League et sont en tête du classement, avec un point d'avance sur Lugano et Servette.

Lugano fatigué?

Yverdon retrouve de son côté Lugano pour la troisième fois en un mois et demi. Vainqueur 2-0 à domicile face aux Tessinois fin octobre, les Nord-Vaudois ont ensuite perdu début novembre au Cornaredo (2-0).

Défaits par Lucerne sur leur pelouse samedi (1-0), les hommes d'Alessandro Mangiarratti sont à la peine en championnat. Mais ils pourraient profiter de la fatigue des Luganais, qui ont joué jeudi en Conference League et dimanche à Genève, où ils ont subi la loi de Servette (3-0).