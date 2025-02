Les supporters du FC Bienne pouvaient savourer un nouveau quart de finale en Coupe ce mercredi soir, trois ans après le dernier. Photo: Keystone-ATS

Thibault Gilgen Journaliste Blick

En débarquant du côté de la Tissot Arena ce mercredi soir, ce n’était pas côté glace, mais côté gazon qu’un âpre combat se dessinait. «Représenter les couleurs de notre ville avec le drapeau rouge et blanc», écrivaient les supporters du FC Bienne en Suisse allemand dans le texte. Il faut dire qu’ils pouvaient se délecter d’un beau cadeau: un quart de finale de Coupe de Suisse, décroché brillamment par leurs protégés au tour précédent face au FC Langenthal (0-6).

Deuxièmes à un petit point de Kriens en Promotion League, les Seelandais avaient l’occasion de faire parler la magie de la Coupe pour poursuivre la belle dynamique opérée depuis la relégation du club en 2016 et vivre, peut-être, un printemps des plus grisants. Sorti au même stade de la compétition il y a trois ans par Lucerne, la véritable dernière épopée en Coupe du FC Bienne reste celle de 2011, avec au bout une élimination en demi face à Sion.

En face, pas d’adversaire aussi fédérateur cette année, mais un FC Lugano difficile à manœuvrer et très bien placé dans la course au titre en Super League. Yverdon en avait fait les frais en huitièmes de finale.

Pas de différence

Accompagnés par les torches brandies par leurs supporters, les hôtes du soir sont loin d’avoir fait pâle figure en entrant sur le terrain. Ils ont d’emblée voulu se projeter vers l’avant, à l’image de cette bonne tentative de Brian Beyer à la 6e minute. Très en vue, le Français s’est montré remuant en attaque. Mais les joueurs luganais ont alors peu à peu pris possession du ballon, à la suite des cris de Mattia Croci Torti qui transperçaient le froid de la Tissot Arena.

Globalement, les Tessinois gardaient donc le contrôle de cette première mi-temps, ne se montrant relativement dangereux que sur coups de pieds arrêtés, comme ce coup franc à la 24e. Mais les deux ligues d’écart entre les adversaires du soir ne sautaient pas aux yeux, Bienne faisant parler plusieurs fois sa vitesse, notamment par Socka Bongué sur le côté gauche ou avec ce tir de Beyer, encore lui, à la 26e.

Bienne résiste...

Bien organisées derrière, les deux équipes s’employaient surtout à ne pas prendre de but pendant les 45 premières minutes, tout en tentant quelques gestes techniques. Le portier biennois Raphael Radtke offrait une belle parade aux siens à la 41e, avant que Beyer ne tente encore sa chance. Malgré un certain immobilisme, la partie n’était pas désagréable à suivre. Les Seelandais étaient dans le coup et leurs supporters l’ont bien compris, eux qui les encourageaient de plus belle lors du retour au vestiaire.

Après le thé, Lugano montrait l'envie d'être plus incisif, mais butait sur une défense biennoise très bien organisée. Dos Santos trouvait même le poteau de Randtke sur corner à la 54e. Le gardien seelandais était ensuite attentif sur une frappe de Roman Macek, toujours sur corner (60e), puis sur une lourde frappe lointaine de Papadopoulos deux minutes plus tard. Lugano poussait, avec enfin quelques franches occasions.

Et prouve qu'il existe!

Légèrement en retrait par rapport à la première mi-temps, ce sont pourtant les Biennois qui ont réveillé tout un stade en ouvrant le score à la 69e grâce à Omer Dzonlagic, bien servi dans la profondeur et pas signalé hors-jeu. Les 3143 spectatrices et spectateurs de la Tissot Arena pouvaient commencer à y croire, d'autant que Lugano ne proposait plus grand-chose. Mais ils ont tremblé à la 81e minute lors de l'égalisation tessinoise par Kacper Przybylko, finalement annulée pour hors-jeu.

Essayant tant bien que mal de se projeter vers l'avant, les hommes de Mattia Croci Torti semblaient à court d'idée pour bousculer des Seelandais très concentrés et qui ont très bien joué leur coup. Le FC Bienne était même à deux doigts de doubler la mise sur une bonne course de Sartoretti (89e). Dans un final de folie, celui-ci délivrait même le FC Bienne en inscrivant le 2ème à la 95e dans un stade en délire. Radtke venait de sauver les siens grâce à une nouvelle parade héroïque et Renato Steffen était explusé côté luganais dans des derniers instants forts en émotions.

Quelle aventure donc pour ce FC Bienne, premier club non professionnel à se qualifier pour le dernier carré depuis 1999 (c'était le Red Star Zurich à l'époque). Toujours dans le coup pour une promotion en Challenge League, les Seelandais peuvent aussi rêver de la Coupe. Malgré son statut de Petit Poucet, il a prouvé qu'il avait toutes les cartes en main pour bousculer la hiérarchie en demi-finale.