Le premier tour de la Coupe de Suisse entre le FC Veyrier Sports et le Stade-Lausanne-Ouchy était aussi l'occasion du retour de Matías Vitkiviez à la compétition. Trois ans et demi après.

Matías Vitkieviez sous ses nouvelles couleurs. Photo: @ Valentin Zuodar

C'était il y a 1'365 jours. Le 20 novembre 2021, Matías Vitkieviez disputait le dernier match de sa carrière professionnelle. Trois ans et demi plus tard, à l’occasion du premier tour de Coupe de Suisse face au Stade-Lausanne-Ouchy, l’ex-international a retrouvé le football des actifs, sous le maillot du FC Veyrier Sports (2e ligue), qu'il a rejoint cet été. «Ça fait plaisir de revenir. En plus contre une équipe professionnelle», souriait-il après le match.

Entrée applaudie

Un match que l'ancien joueur de YB et Servette a commencé en tant que remplaçant. Depuis le banc, il a encouragé ses coéquipiers et épaulé son jeune coach, Matteo Nervitto (26 ans). «On a fait une superbe première mi-temps, avec même quelques occasions de passer devant», décrypte-t-il.

À la 58e minute, c'est lui que son coach a fait entrer pour renverser la rencontre (il y avait 0-0 à ce moment-là). Avec son No 7 jaune dans le dos, Matías Vitkieviez est entré sous les applaudissements du public présent au stade du village. Mais quatre minutes plus tard, le SLO passait devant. «C’est très frustrant, quand je rentre on prend le but. J’aurais aimé marquer le but de la victoire et de la qualification», raconte-t-il.

Plaisir et frustration

Pas de but pour lui, mais une entrée réussie, même si le principal concerné reste très exigeant avec lui-même. «C’est un peu frustrant de ne pas être bien physiquement pour montrer toutes mes qualités», commence-t-il. Avant d'admettre (sous la contrainte) qu'il a gardé de beaux restes. «Sur le plan technique, les crochets sont toujours là», rigole celui qui s'est offert quelques jolis gestes.

Matías Vitkieviez n'est pas passé loin de réduire la marque à la 84e.

Si le Veyrier Sports s'est finalement incliné 0-2, le retour de Matías Vitkieviez et le football ont été fêtés à Veyrier. De quoi réjouir le principal intéressé? «Là, je suis content d'avoir joué et de ne pas m'être blessé», admet-il. Avant de reprendre: «Mais je suis quand même triste et énervé d’avoir perdu. Moi, mon plaisir, c’est la victoire.» Celui des spectateurs et amoureux de football est de le revoir jouer. Ils pourront le faire tout au long de la saison de 2e ligue.