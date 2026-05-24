Qui sont les onze Lions qui défient Saint-Gall ce dimanche?

Dalibor Stevanovic a choisi les onze Lions chargés de débuter la rencontre face au FC Saint-Gall ce dimanche au Wankdorf. Blick fait les présentations.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Voici la composition d'équipe choisie par Dalibor Stevanovic pour défier Saint-Gall, ce dimanche dès 14h, en finale de la Coupe de Suisse.

Léo Besson

Ce gardien de 23 ans (international kosovar U21, comme son nom ne l’indique pas) a pris le poste de titulaire depuis la blessure de Dany Da Silva en cours de match face à Wil et ne l’a plus lâchée. Il a même été l’un des héros de la demi-finale face à Grasshopper (2-0). Prêté par Servette, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Nicola Sutter

Il apporte une rigueur et une mentalité alémanique, ce qui était l’une des volontés du directeur sportif Yagan Hiraç pour amener plus de compétitivité au SLO. Le neveu d’Alain Sutter est un pilier depuis son arrivée à l’été 2025. Cinq buts et trois passes décisives cette saison, joli total pour un défenseur.

Breston Malula

Le grand et imposant défenseur central (1,94m) a été formé à YB, mais n’a jamais passé le cap de la première équipe. Il a dû passer par Chiasso et Yverdon pour lancer sa carrière. A 25 ans, peut-il encore espérer accrocher la Super League? Il était titulaire face à Winterthour en 8es et Lucerne en quarts, mais sur le banc face à GC.

Théo Barbet

Le défenseur central français de 25 ans a une particularité : il a débuté la saison en cours avec… Junior Kadile à Almere City, en deuxième division néerlandaise! Il est devenu une valeur très sûre en défense centrale du SLO et a notamment ouvert le score en quarts de finale contre Lucerne.

Issa Kaloga

Son horizon étant bouché au Servette FC (57 matches avec les U21, deux apparitions avec la première équipe), il a choisi de faire un pas en arrière. Au SLO, il s’éclate, soit en latéral droit, soit dernièrement comme piston dans un 3-4-3. Puissant, très rapide, il partira très certainement cet été, soit en Super League, soit à l’étranger.

Bastien Conus

Un joueur discret, mais efficace. Formé au FC Bâle, il n’a pas franchi le cap, et est passé par Chiasso, Aarau et Osnabrück pour lancer sa carrière. Le voilà à 28 ans au SLO, où son abattage à mi-terrain fait du bien.

Nehemie Lusuena

Un pur milieu défensif, dur et dynamique, qui n’aime rien de plus que récupérer le ballon dans les pieds de l’adversaire. Formé à Yverdon, il a eu la chance d’y jouer une saison de Super League, mais sans être un joueur majeur. Il a dû partir, à son grand regret, mais revient dans la lumière grâce au SLO.

Landry Nomel

Le joueur de couloir par excellence, soit ailier, soit piston. Rapide et percutant, l’Ivoirien compte cinq buts et huit passes décisives en Challenge League cette saison. Et il a marqué le but somptueux du 1-0 face à Grasshopper en demi-finale de la Coupe.

Vasco Tritten

Formé à Servette, il fait partie des nombreux talents libérés par le club genevois. Le SLO a l’oeil pour les repérer et les relancer et dans le cas de ce milieu polyvalent de 20 ans, le pari est plus que gagnant. Un joueur spectaculaire, très vif et impressionnant techniquement. Sept buts et six assists pour lui cette saison, en plus de son corner direct contre GC en demi-finale. Sa provocation face aux ultras des Sauterelles avait elle mis le feu aux poudres à la Pontaise.

Malko Sartoretti

«Monsieur Coupe de Suisse!» A 21 ans, il n’a disputé que deux fois cette compétition… et est arrivé en finale les deux fois. En 2025, il a accompli cet exploit avec Bienne (Promotion League) en marquant à chaque tour, sauf en finale. En 2026, il retrouve le Wankdorf avec le SLO, mais n’a pas encore marqué. Sauf en finale? Il est l'avant-centre numéro 1 depuis le départ de Warren Caddy cet hiver.

Keasse Bah

Le prochain gros coup du SLO. L’Ivoirien de 21 ans a débuté sa carrière européenne à l’Ararat Erevan, un club dont le président du SLO Vartan Sirmakes détient des parts en Arménie, puis a rejoint le SLO. Ses performances (sept buts, quatre assists), ainsi que son potentiel, ont alerté les scouts. Un club de Super League a déjà transmis une offre, mais Yagan Hiraç a déjà prévenu tout le monde: à moins de deux millions de francs, Keasse Bah ne part pas.

ils débutent sur le banc, prêts à entrer

Dany Da Silva, Julen Carrasco, Hugo Fargues, Nathan Garcia, François Mendy, Patrick Sutter, Lion de Oliveira, Rayan Kadima, Hénoc Lukembila.