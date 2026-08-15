«Pour un gars du village comme moi, c'est exceptionnel»

Capitaine du FC Courtételle, Tom Villemin se réjouit de défier le FC Bâle ce samedi, lui qui était déjà sur le terrain il y a une année contre YB. «J'ai grandi à 100 mètres du stade», explique-t-il, impressionné par la ferveur autour de son club avant ce match de Coupe.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le FC Courtételle a de la chance au tirage! Après Young Boys au premier tour la saison dernière, voilà le FC Bâle qui se présente ce samedi dans le Jura. «C'est génial!», se réjouit le capitaine Tom Villemin, lequel mesure son privilège. «J'ai grandi à 100 mètres du terrain. Pour un gars du village, un match comme ça, c'est exceptionnel», enchaîne le défenseur, qui était bien sûr déjà là contre YB voilà un an tout pile.

«D'avoir pu vivre ce match-là, ça donne l'envie de recommencer. Alors, on a joué à fond les deux tours de Coupe en se disant qu'on savait ce qu'il y avait au bout», explique le gamin du club. Après avoir battu Coffrane à l'extérieur, les Jurassiens ont dû se déplacer au Tessin un mercredi soir pour y affronter Mendrisio. Un vrai défi, avec des congés demandés au boulot, ponctué par une victoire 1-0 qui leur a ouvert les portes de ce premier tour. Encore fallait-il ensuite avoir un tirage favorable, ce qui a été le cas. «Ce match est une récompense. On le prend comme ça.»

«Si on est sérieux et qu'on fait un match costaud...»

Avec la possibilité d'un exploit sportif, même sans le buteur Hugo Casano, blessé? «Hugo nous manque, c'est sûr. Offensivement, il est costaud, il se crée beaucoup d'occasions et il en marque aussi beaucoup. Mais on a d'autres joueurs et on leur fait confiance. Si on est sérieux, si on fait un match costaud, je pense qu'on peut les accrocher comme on l'a fait avec YB la saison dernière. En tout cas j'espère!» Face aux Bernois, le score était encore de 1-1 à dix minutes de la fin, avant que les Jurassiens craquent et s'inclinent 1-3.

Tom Villemin et ses coéquipiers ont notamment été sollicités en avant-match pour mettre en place les tribunes supplémentaires provisoires, ce qui semble normal au capitaine du club. «C'est normal d'accompagner l'engouement. 200 bénévoles vont venir aider samedi, la moindre des choses qu'on peut faire c'est d'aider un peu. C'est fou ce que le club arrive à mettre sur pied. Je reconnais bien mon village. Mais je ne le banalise pas: c'est exceptionnel cette solidarité et cette volonté d'aider bénévolement.»

Xherdan Shaqiri, bien sûr

L'engouement autour du FC Courtételle a de quoi impressionner et le club jurassien se réjouit d'accueillir un grand nom du football suisse et plusieurs joueurs de renom. «Si je dois en citer un? On pense tous au même: Xherdan Shaqiri. Je ne sais pas s'il jouera ou non, mais c'est lui qui ressort du lot dans nos discussions. Mais tous les noms sont impressionnants, ce sont des gars qui ont un palmarès, qui dégagent quelque chose de particulier.» Mais que Tom Villemin et ses coéquipiers espèrent bien battre samedi.