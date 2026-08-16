DE
FR
SC Buochs
SC Buochs
Dès 15:00
FC Lucerne
FC Lucerne
SC Buochs
SC Buochs
Dès 15:00
Vs
FC Lucerne
FC Lucerne
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
16 août 2026 à 15:00
Mentionné dans cet article
FC Lucerne
FC Lucerne
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      FC Lucerne
      FC Lucerne