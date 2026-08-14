DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Coupe Suisse
Coupe de Suisse: FC Tuggen - FC Zurich (14.08.2026)
FC Tuggen
Dès 19:30
FC Zurich
FC Tuggen
Dès 19:30
Vs
FC Zurich
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
vendredi
14 août 2026 à 19:30
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Mentionné dans cet article
FC Zurich
Articles les plus lus
Articles les plus lus
Mentionné dans cet article
FC Zurich