DE
FR
FC Kerzers
FC Kerzers
Dès 15:00
FC Sion
FC Sion
FC Kerzers
FC Kerzers
Dès 15:00
Vs
FC Sion
FC Sion
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
16 août 2026 à 15:00
Mentionné dans cet article
FC Sion
FC Sion
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      FC Sion
      FC Sion