Neuchâtel Xamax sorti par le FC Bienne

Les Xamaxiens sont déjà éliminés.

ATS Agence télégraphique suisse

Neuchâtel Xamax a connu une nouvelle désillusion en Coupe, une compétition qui ne lui réussit vraiment pas. Les rouge et noir ont été victimes d'une surprise en s'inclinant 2-1 à Bienne, club qui évolue en Promotion League, donc un étage en dessous d'eux. Sartoretti a signé un doublé pour les Seelandais (30e/47e), Ramizi réduisant le score en vain (66e).

Bâle s'est aussi fait plaisir en l'emportant 8-0 à Subingen (2e Ligue). Barry et Ajeti, respectivement auteurs de trois et deux buts, ont été les Rhénans les plus efficaces. Lucerne n'a pas tremblé non plus. A Mendrisio, contre une opposition de 1re Ligue, le club de Suisse centrale s'est imposé 4-1.