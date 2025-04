Le Lausanne-Sport craque durant les prolongations

Le LS aura mené deux fois au score, mais ne disputera pas la finale de la Coupe. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Etant supporter lyonnais, j'aimerais bien jouer la finale face à Shaqiri», disait Samir Chaibeddra, coach du FC Bienne, après la victoire des Seelandais sur Young Boys samedi soir lors de la première demi-finale de la Coupe de Suisse (1-0). Son vœu s'est exhaussé puisque au terme d'un match très animé, les Rhénans sont venus à bout d'un vaillant Lausanne-Sport.

Le LS débute bien et ouvre la marque

Lausanne commençait parfaitement sa rencontre, mettant comme souvent beaucoup d'impact et allant chercher haut une défense bâloise peu à l'aise balle au pied. Il manquait toutefois la dernière passe, où une plus grande réactivité devant le but de Marwin Hitz pour pouvoir concrétiser la bonne entame de match (Kaly Sène, 8e). En face, les Bâlois avaient toutes les peines du monde à se sortir du pressing vaudois et ne parvenaient pas à bénéficier des coups de pied arrêtés, pourtant l'une de leur grande force.

Et ironie du sort, c'est sur corner que le LS pouvait ouvrir le score. Bien frappé par Olivier Custodio, le ballon atterrissait sur la tête de Kevin Mouanga qui ouvrait ainsi la marque de façon méritée (27e). Puis, Bâle montait d'un cran. Ou alors était-ce les Lausannois qui décidaient de changer de stratégie. Qu'importe finalement puisque le calme après-midi de Karlo Letica et de sa défense se poursuivaient, même si Metinho se trouvait en très bonne position peu avant le thé (41e). La frappe du milieu brésilien manquait toutefois de force et le portier croate s'interposait facilement.

Réponse du FCB

0-1, le LS était récompensé de ses efforts, mais savait que le plus dur l'entendait en seconde période, lorsque le FCB, aidé par ses supporters, allait tout faire pour revenir au score. Et les choses ne trainaient pas puisque Bénie Traoré égalisait dès la 46e minute, après un corner botté par Xherdan Shaqiri et un cafouillage dans les seize mètres vaudois.

La partie s'emballait avec l'opportunité dans la foulée pour Fousseni Diabaté de remettre le LS devant à la marque. Le numéro 11, qui profitait d'un ballon repoussait par Marwin Hitz à la suite d'une volée d'Olivier Custodio, manquait cependant le cadre (48e).

A peine entré, Baldé marque dans les deux buts

Débutait ensuite un temps fort bâlois. Mais celui-ci voyait les attaquants de Fabio Celestini ne pas réellement réussir à faire trembler les plus de 1600 supporters vaudois présents à Saint-Jacques. En réaction, Ludovic Magnin décidait d'opérer deux changements avec les entrées d'Aliou Baldé et Karim Sow pour Fousseni Diabaté et Koba Koindredi. Coaching gagnant l'on serait tenté de dire puisque le premier nommé, lequel s'est superbement défait de Joe Mendes et de Jonas Adjetey sur un long ballon de... Karlo Letica, redonnait l'avantage au LS dès la 65e.

Décisif offensivement, le portier croate du Lausanne-Sport allait ensuite l'être défensivement en claquant un coup franc de Xherdan Shaqiri au-dessus de sa barre (74e). Il ne pouvait en revanche rien sur l'autogoal malheureux d'Aliou Baldé, lequel contrait le centre du numéro dix dans son propre but (75e). Tout était ainsi à refaire pour le LS qui concédait là son deuxième but sur corner, sans avoir trop eu à trembler dans le jeu.

La qualification se joue en prolongations

La rencontre entrait ensuite dans sa phase décisive et entraînait avec une certaine crispation, illustrée par des réactions plus vives de la part du public et des membres des deux équipes à chaque coup de sifflet de Fedayi San. Sur le plan footballistique, les Rhénans obtenaient la première balle de qualification de la rencontre. Mais Kevin Carlos, entré en jeu quelques minutes plus tôt et alors seul face au but vaudois, butait lui aussi sur Karlo Letica (82e).

Le LS semblait sur le point de craquer, mais sa défense tenait bon, résistant lors des cinq minutes de temps additionnel menant aux prolongations. Et celles-ci voyaient les Rhénans continuer à pousser pour inscrire le troisième. Si Léo Leroy manquait le cadre de peu (101e), Kevin Carlos butait une nouvelle fois sur un grand Karlo Letica (104e).

Bienne - Bâle en finale

Acculés défensivement, les Lausannois finissaient par craquer sur une frappe de Léo Leroy (111e). Les Bâlois prenaient ainsi les devants pour la première fois de la rencontre et Ludovic Magnin jouait sa dernière carte en faisant entrer Fabricio Oviedo à la place d'Olivier Custodio. Insuffisant toutefois pour espérer revenir dans la partie et pousser les Rhénans aux tirs au but.

La 100e édition de la Coupe de Suisse verra ainsi le FC Bienne et le FC Bâle se disputer le trophée le 1er juin au Wankdorf.