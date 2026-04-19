Antonio Marchesano, l’homme qui fait douter Saint-Gall

Bête noire de Saint-Gall, Antonio Marchesano retrouve un adversaire qu’il aime faire tomber. Avant la demi-finale de Coupe, le meneur d’Yverdon avance avec des chiffres qui parlent pour lui.

Stefan Kreis et Bastien Feller

Dimanche au Municipal, Antonio Marchesano retrouvera l’une de ses victimes favorites: Saint-Gall. En 31 rencontres toutes compétitions confondues, le Tessinois a inscrit dix buts, soit plus que contre n’importe quelle autre équipe. L’un d’eux a qui plus est fait très mal aux Brodeurs lors de la saison 2024-2025, puisqu’il les a empêchés de terminer dans le top six.

Les Yverdonnois n’ont d’ailleurs perdu aucune de leurs quatre dernières rencontres face à Saint-Gall (2 victoires et 2 nuls). «Les deux équipes ont changé, ce sera un match différent dimanche», relativise le milieu de terrain, qui aura pour mission de porter l’attaque yverdonnoise en l’absence de deux de ses trois attaquants titulaires (Robin Golliard et Elias Pasche).

Bourreau des Saint-Gallois en championnat… et en Coupe

À ses buts face aux Brodeurs s’ajoutent quatre passes décisives. Antonio Marchesano marque et fait marquer. C’est encore le cas cette saison, puisqu’il totalise jusqu’à présent onze buts et quatre passes décisives en Challenge League. Yverdon Sport disposera donc d’un atout de poids au moment d’aborder sa demi-finale de Coupe.

Un match que le numéro dix espère rendre historique. «Nous voulons offrir quelque chose d’exceptionnel à la ville», affirme Antonio Marchesano, qui s’attend à affronter une équipe très motivée, bien décidée à mettre un terme à 26 ans sans titre. «Ils seront prêts à 100%. Ils savent qu’une telle occasion ne se présente qu’une fois.»

Le Tessinois sait ce que représente une finale de Coupe, lui qui a remporté la compétition en 2017 avec le FCZ. Justement, en huitièmes de finale cette année-là, il avait déjà mis un terme aux espoirs de Saint-Gall en inscrivant un but. L’histoire se répétera-t-elle dimanche?