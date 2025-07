Dortmund a résisté au retour de Monterrey pour se qualifier en quart de finale du Mondial des clubs. Malgré un match serré, l'équipe allemande l' finalement emporté 2-1 et s'est ainsi offert le droit de défier le Real Madrid au tour suivant.

Le Borussia Dortmund a éliminé Monterrey, mardi, en huitième de finale du Mondial des clubs. Photo: imago/Xinhua

Dortmund a pris rendez-vous avec le Real Madrid en quart de finale de la Coupe du monde des clubs, en faisant montre de plus de réalisme que Monterrey qui l'a pourtant bousculé (2-1), à l'image de Serhou Guirassy auteur d'un doublé, mardi à Atlanta. Le Borussia est la cinquième équipe européenne à atteindre ce stade du tournoi, après le Real donc mais aussi le Paris SG et le Bayern Munich qui seront opposés, ainsi que Chelsea.

Palmeiras et Fluminense seront les deux sud-américaines en lice et la surprenante formation saoudienne d'Al-Hilal la seule asiatique. Mais il s'en est fallu de pas grand-chose finalement pour que Monterrey représente la confédération de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes) dans le dernier huit de la compétition pour la première fois élargie à 32 participants, tant les «Rayados» ont chèrement vendu leur peau.

Mais ils ont cruellement manqué de précision devant les cages allemandes, malgré des occasions nettes. Tout le contraire de Dortmund, qui a moins eu d'opportunités, mais avec un but en plus à l'arrivée. Le Borussia le doit à son avant-centre Serhou Guirassy, sur sa lancée d'une saison remarquable, qui l'a notamment vu finir co-meilleur buteur de la dernière Ligue des champions 2024-2025 (13 réalisations), à égalité avec Raphinha, le Brésilien du Barça.

Réveil insuffisant de Monterrey

En première période, son entente avec l'ailier Karim Adeyemi a donné le tournis à la défense de Monterrey, souvent prise de vitesse, à l'image du une-deux qui a abouti à son ouverture du score (14e). Guirassy a doublé la marque au bout d'une contre-attaque éclair menée par le même Adeyemi, qui l'a encore parfaitement trouvé en retrait, esseulé (24e).

Le match semblait alors déjà plié, mais en ratant d'un rien le triplé, malgré deux situations très favorables dans la surface (31e, 34e), l'attaquant guinéen a quelque part laissé à Monterrey une once d'espoir de revenir dans la partie. L'équipe mexicaine, qui avait commencé à solliciter le gardien Gregor Kobel, auteur d'une très belle parade sur une frappe puissante de Nelson Deossa (29e), est passé plus près encore de la réduction par Sergio Canales.

Mais ce dernier a buté dans un angle fermé devant le gardien (41e). Et très vite, au retour des vestiaires, c'est l'attaquant Argentino-Mexicain German Berterame, qui a rendu possible une remontada en marquant d'une tête dans le petit filet après un corner (48e).

Dortmund doit faire mieux

De quoi réveiller l'ultra-moderne Mercedes-Benz Stadium, loin d'être rempli mais suffisamment pour permettre au Mondial des clubs de dépasser les deux millions de spectateurs depuis le début du tournoi. Après quoi, les joueurs de Dormtund, bien moins sereins, ont tangué, surtout sur leur côté gauche, frôlant la noyade à plusieurs reprises. Heureusement pour eux, l'attaquant très remuant Jesus Corona a par deux fois échoué seul face au gardien (59e, 64e).

Monterrey a encore fait trembler la défense allemande quand son capitaine, Sergio Ramos, délaissant sa défense pour créer le surnombre en attaque, a placé une tête qui a frôlé le poteau. Si habitué à faire basculer les matches à fort enjeu tout au long de sa carrière, avec le Real Madrid et la sélection espagnole, le vétéran de 39 ans ne réalisera pas son rêve de croiser la route des Merengues.

Le Borussia, trop intermittent, devra quant à lui en faire un peu plus pour rallier les demi-finales, samedi justement face aux Madrilènes. En huitième, c'est derniers ont écarté la Juventus Turin (1-0).