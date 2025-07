Le Real Madrid affrontera le PSG, ancien club de Kylian Mbappé, en demi-finale du Mondial des clubs. Photo: Getty Images

Kylian Mbappé a manqué le début du Championnat du monde des clubs avec le Real Madrid. Officiellement, le club madrilène avait évoqué une «gastrite aiguë», sans donner davantage de précisions. Mais selon le média français L'Équipe, la star française souffrait en réalité d’une intoxication alimentaire due à du poulet avarié consommé avant son départ pour les États-Unis, qui lui a fait perdre six kilos.

Hospitalisé à son arrivée

Affaibli avant même de quitter l'Europe, Kylian Mbappé a vu son état se dégrader après son arrivée sur le sol américain, avec fièvre, nausées et douleurs abdominales. Il a été hospitalisé le 18 juin. Plusieurs diagnostics ont été envisagés – épuisement thermique, appendicite – avant que la gastrite ne soit confirmée. L’attaquant du Real a pu quitter l'hôpital dès le lendemain.

Booba était-il au courant de quelque chose?

Ces révélations font écho à un message publié il y a quelques semaines par Booba, qui contrastait avec la version officielle. Le rappeur avait réagi à la plainte déposée par Mbappé contre le PSG pour harcèlement moral avec un message énigmatique sur X: «Si tu laisses pas Nasser tranquille, je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui, et pourquoi tu as chopé une 'gastro'. Joue au foot, marque des buts et vends des maillots. (…) Et passe ton permis!»

De retour sur les terrains

Malgré cette mésaventure, Kylian Mbappé a pu faire son retour pour les matchs à élimination directe. Il a disputé 22 minutes lors des huitièmes de finale face à la Juventus (victoire 1-0), puis 23 minutes lors du quart de finale contre Dortmund, où il a inscrit un but spectaculaire.

Le Real Madrid affrontera le PSG, ancien club de Mbappé, en demi-finale du tournoi. Coup d’envoi le 9 juillet à 21h00. La rencontre sera arbitrée par le Polonais Szymon Marciniak.