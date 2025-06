Kylian Mbappé a manqué les deux derniers matches du PSG pour cause de gastro-entérite. Mais Booba a, semble-t-il, d'autres informations. Photo: keystone-sda.ch

Booba a encore frappé. Ce jeudi, le rappeur a visé Kylian Mbappé dans un message publié sur X, avec un mélange de menace, de règlement de comptes et d’humour à la sulfateuse. «Si tu laisses pas Nasser tranquille je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé une 'gastro'.» Et de terminer par un sec «passe ton permis». Chaud!

Depuis plusieurs mois, Booba ne rate pas une occasion d’allumer la star des Bleus. Il lui reproche, entre autres, ses positions publiques, son image trop lisse et son influence, qu’il juge néfaste.

Ce message fait suite à l'annonce selon laquelle Kylian Mbappé avait porté plainte contre le PSG pour «harcèlement moral». Présent à la Coupe du monde des clubs, le joueur du Real a manqué les deux premiers matches pour cause de gastro-entérite. Une maladie au sujet de laquelle le rappeur semble avoir des détails inconnus du grand public, lui qui vit également à Miami...