1/4 Sous Xabi Alonso, Rodrygo n'obtient pas le temps de jeu souhaité. Photo: FIFA via Getty Images

Pascal Keusch

Sous la houlette du nouvel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, la star brésilienne Rodrygo peine à s’imposer. En quatre matchs disputés lors de la Coupe du monde des clubs, l’attaquant n’a fait que deux brèves apparitions, malgré l’absence de la superstar Kylian Mbappé, victime d’une gastro-entérite. Il n’a par ailleurs pas disputé la moindre minute lors du quart de finale face à la Juventus.

Déjà sous les ordres de l’ancien coach Carlo Ancelotti, le rôle de Rodrygo s’était considérablement réduit: durant la seconde moitié de saison, il n’était plus utilisé que comme joker. Lors des dernières rencontres, il avait même totalement disparu de l’effectif.

Une concurrence toujours plus rude

Un nouveau talent offensif s’ajoute à une attaque déjà garnie de stars comme Vinicius, Mbappé ou Bellingham. Il s’agit d’un pur produit du club: Gonzalo Garcia. Il y a encore quelques semaines, ce jeune Espagnol était un inconnu, même pour la majorité des supporters madrilènes. Mais durant la Coupe du monde des clubs, il s’est révélé. Titulaire lors des quatre rencontres, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

Et la concurrence va continuer de s’intensifier. En août, le Real accueillera Franco Mastantuono, un prodige argentin en provenance de River Plate. L’opération a coûté plus de 40 millions de francs. Ce joueur offensif est considéré comme l’un des plus grands espoirs d’Amérique du Sud. Dans ce contexte, la situation de Rodrygo devient de plus en plus compliquée.

Des compliments… mais peu de temps de jeu

Lors de sa première conférence de presse, Xabi Alonso avait pourtant encensé Rodrygo, le qualifiant de «joueur spectaculaire», ajoutant: «Nous aurons besoin de lui.» Mais jusqu'à présent, le Brésilien n'a joué que 90 minutes lors de la tournée américaine, un temps de jeu bien maigre qui ne laisse pas présager d'un rôle central dans le système du nouvel entraîneur.

Et pourtant, Rodrygo sort d'une saison honorable: 14 buts et 9 passes décisives en 51 apparitions. Face à une concurrence grandissante et à un avenir incertain, les rumeurs d'un départ se multiplient. Des clubs de Premier League seraient notamment intéressés par son profil.