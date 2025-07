Gianluigi Donnarumma pris pour cible par le Bayern Munich

1/6 Jamal Musiala s’est grièvement blessé en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Photo: IMAGO/Latin Sport Images

Nicolas Horni et AFP

La blessure potentiellement grave de Jamal Musiala lors de l’élimination du Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs contre le Paris Saint-Germain (0-2) a plongé le champion d'Allemagne dans un état de choc.

«C’est tragique», a déclaré le directeur sportif Max Eberl. Musiala était «extrêmement abattu, extrêmement triste» après sa collision avec le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma, qui lui aurait causé, selon le Bayern, une blessure à la cheville. «BILD» avance même une «fracture du péroné gauche» et plusieurs ligaments «endommagés». L'international allemand, qui sera opéré à son retour à Munich, devrait donc une nouvelle fois être absent pour une longue durée. «On l’aime pour sa joie de jouer, et là, un tel coup dur – c’est extrêmement difficile pour lui, mais on est là pour lui, comme une famille.»

L’entraîneur Vincent Kompany s’est dit «en colère» après l’incident. «Il y a beaucoup de choses plus importantes dans la vie. Mais Jamal vit pour le football, il s’est battu pour revenir – et puis il lui arrive ça. On se sent impuissant. Ça me met en colère que cela arrive à quelqu’un comme lui.»

Vives critiques des stars du Bayern envers Donnarumma

Max Eberl a aussi émis des critiques à l’encontre de Donnarumma après le match: «Si je saute avec mes 100 kilos sur le bas de la jambe d’un joueur en sprintant, il y a un grand risque qu’il se passe quelque chose. Je ne pense absolument pas qu’il l’ait fait exprès, mais il n’a montré aucune considération».

Des propos similaires ont été tenus par le gardien allemand Manuel Neuer, homologue du portier italien: «C’est une situation dans laquelle on ne doit pas intervenir de cette manière! C’est risqué. Il accepte délibérément le risque de blesser son adversaire», a-t-il critiqué. Neuer n’a pas non plus apprécié la réaction de Donnarumma après l’incident.

«Je suis allé le voir et je lui ai dit: 'Tu ne veux pas aller voir notre joueur?' Par respect, il faut aller le voir et lui souhaiter le meilleur. Ce qu’il a finalement fait. Il faut toujours faire preuve de fair-play. Moi, j’aurais réagi autrement», a-t-il déclaré.

Donnarumma, très affecté par la scène, a enfoui son visage dans ses mains, les larmes aux yeux. Plus tard, il s’est recouvert le visage avec son maillot. Sur Instagram, l'Italien a adressé ses prières à Jamal Musiala.