Qu'est-il arrivé à la voix du capitaine anglais Harry Kane? Après une heure et demi passée dans la fureur du stade Azteca, les cordes vocales du buteur ont subi une transformation physique étonnante. Jugez plutôt.

Blick Sport

Découvrir le stade Azteca est un rêve pour de nombreux amateurs de football. Y jouer représente un moment fort dans une carrière, comme à la Bombonera ou au Monumental de River Plate, à Wembley ou à San Siro. Ces stades sont des temples du football, de véritables cathédrales. Alors, en plus, quand ce stade abrite un huitième de finale de Coupe du monde avec le pays hôte, il se transforme en pur chaudron.

Les décibels ont en effet fusé ce dimanche lors de ce choc entre le Mexique et l'Angleterre, finalement remporté par les Three Lions (3-2). Mais cette bataille de Mexico City a laissé des séquelles dans les organismes, notamment dans les cordes vocales du capitaine anglais Harry Kane, lequel ressemblait plus à Mickey Mouse qu'à un intrépide guerrier à l'heure de la traditionnelle interview d'après-match... Jugez plutôt!

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