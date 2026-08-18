«Gianni Infantino a appuyé sur le bouton d'autodestruction»

Richard Masters, patron de la Premier League, a fustigé mardi Gianni Infantino, président de la FIFA, pour son projet controversé d'investissements privés à la Coupe du monde. La charge est violente!

ATS Agence télégraphique suisse

Le patron de la Premier League Richard Masters a estimé mardi que le président de la FIFA Gianni Infantino avait appuyé sur le «bouton d'autodestruction» avec son projet d'ouverture aux investissements privés. Ce projet a finalement été abandonné.

Le dirigeant du championnat national de clubs le plus puissant de la planète s'est joint au concert de voix appelant à une remise à plat de la gouvernance de la FIFA, alors qu'Infantino vise sa réélection en mars 2027. Le Valaisan est critiqué de toutes parts pour avoir proposé d'ouvrir la FIFA à des investisseurs privés.

«Une blessure que la FIFA s'est infligée à elle-même»

«C'est un problème créé par la FIFA, a déclaré Richard Masters à la BBC. C'est une blessure qu'elle s'est infligée elle-même. L'organisation a appuyé sur le bouton d'autodestruction et les conséquences de cet acte se répercutent désormais sur les solutions qu'il faut trouver.»

«Je ne pense pas que la FIFA devrait envisager de céder une partie des parts de la Coupe du monde. C'est une organisation à but non lucratif, a-t-il poursuivi. Je pense que c'est une mauvaise idée et la Fédération anglaise a adopté la bonne position concernant Gianni.»

La Fédération anglaise, à l'unisson de la confédération européenne (UEFA), a critiqué la gouvernance de la FIFA jugée opaque. Il reste néanmoins à trouver un candidat capable de battre Infantino: «Je pense qu'un candidat à la tête de l'union en train de se créer devrait inscrire à son programme la réforme de la FIFA, voire la réforme du rôle du président et de la manière dont celui-ci s'articule avec ces questions.»