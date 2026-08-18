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Une violente charge de plus!
«Gianni Infantino a appuyé sur le bouton d'autodestruction»

Richard Masters, patron de la Premier League, a fustigé mardi Gianni Infantino, président de la FIFA, pour son projet controversé d'investissements privés à la Coupe du monde. La charge est violente!
Publié: il y a 24 minutes
Encore une charge pour Gianni Infantino!
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le patron de la Premier League Richard Masters a estimé mardi que le président de la FIFA Gianni Infantino avait appuyé sur le «bouton d'autodestruction» avec son projet d'ouverture aux investissements privés. Ce projet a finalement été abandonné.

Le dirigeant du championnat national de clubs le plus puissant de la planète s'est joint au concert de voix appelant à une remise à plat de la gouvernance de la FIFA, alors qu'Infantino vise sa réélection en mars 2027. Le Valaisan est critiqué de toutes parts pour avoir proposé d'ouvrir la FIFA à des investisseurs privés.

«Une blessure que la FIFA s'est infligée à elle-même»

«C'est un problème créé par la FIFA, a déclaré Richard Masters à la BBC. C'est une blessure qu'elle s'est infligée elle-même. L'organisation a appuyé sur le bouton d'autodestruction et les conséquences de cet acte se répercutent désormais sur les solutions qu'il faut trouver.»

«Je ne pense pas que la FIFA devrait envisager de céder une partie des parts de la Coupe du monde. C'est une organisation à but non lucratif, a-t-il poursuivi. Je pense que c'est une mauvaise idée et la Fédération anglaise a adopté la bonne position concernant Gianni.»

La Fédération anglaise, à l'unisson de la confédération européenne (UEFA), a critiqué la gouvernance de la FIFA jugée opaque. Il reste néanmoins à trouver un candidat capable de battre Infantino: «Je pense qu'un candidat à la tête de l'union en train de se créer devrait inscrire à son programme la réforme de la FIFA, voire la réforme du rôle du président et de la manière dont celui-ci s'articule avec ces questions.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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