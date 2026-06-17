Alain Kunz et Raphaël Dupain

Les impacts de balles sur les immeubles est la première chose que voit tout visiteur de la métropole bosnienne en quittant l’aéroport pour rejoindre le centre-ville. Et si jamais on ne les remarque pas, les chauffeurs de taxi se chargent de les montrer. Kasim raconte la guerre. Il évoque le boulevard Mese Selimovica, transformé en piste d’atterrissage pendant la guerre de Yougoslavie. Les collines depuis lesquelles les Serbes bombardaient la ville. Et la route sur laquelle nous roulons, baptisée rue Michael Schumacher. Elle a été renommée en 2022, car la légende de la Formule 1 a rendu de grands services au pays. Dès la fin du conflit, en 1995, il avait visité un hôpital accueillant des enfants blessés par le conflit et financé des prothèses pour ceux qui avaient perdu un bras ou une jambe.

Le contraste avec la guerre est saisissant lorsqu’on découvre les nombreux touristes qui déambulent dans la vieille ville de Bascarsija. Ils admirent la fontaine Sebilj et ses milliers de pigeons. Les mosquées. Les églises orthodoxes. L’hôtel de ville. Le pont Latin, où l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche-Hongrie, héritier du trône, fut assassiné, déclenchant la Première Guerre mondiale. Encore une histoire de guerre. Comme tant d’autres à Sarajevo. De nombreux musées sont consacrés à ce thème. C’est notamment le cas du musée consacré au génocide de Srebrenica. «Je ne peux pas entrer là-dedans», confie Aldin Turkes, notre guide. «Ça me bouleverse trop.»

Aldin Turkes, «guide touristique», imagine bien un retour en Suisse

Aldini Turkes, 30 ans, n’est pas vraiment guide touristique. Son métier principal est footballeur. Au FK Sarajevo. Après deux saisons au FK, il est en quelque sorte mis de côté. Les Bosniens ne comptent plus sur lui, même s’il lui reste encore une année de contrat. Son avenir est ouvert. Le grand avant-centre regarde déjà quelles pourraient être ses prochaines destinations après Lucerne, Grasshopper, Zurich, Vaduz, Rapperswil, Lausanne, Winterthour, Al-Ittifaq et donc le FK Sarajevo, où il a inscrit dix buts lors de sa première saison, dont deux en finale de Coupe. Son prochain club serait le dixième de sa carrière. Un retour en Suisse lui paraît tout à fait envisageable.

«Aucun pays n’est plus beau que la Suisse», affirme l'attaquant originaire de Risch-Rotkreuz. Les deux années passées dans le pays de ses parents n’ont rien changé à cette conviction. Il n’a donc aucun favori entre la Nati et la Bosnie pour le match de Los Angeles. Lorsqu’il explique qu’il espère un match nul le 18 juin, il partage avec ses invités d’excellents cevapcici, ces rouleaux de viande hachée servis chez Hodzic. «C’est lui qui les fait le mieux», assure Turkes.

Entre le bordeaux et le bleu, il n’y a pas de gris

Au fil de notre promenade dans la ville, nous apprenons beaucoup de choses sur Sarajevo. Et sur son football. Soudain, une vitrine attire l’attention: le tout nouveau maillot de l’équipe nationale porté par la superstar bosnienne Edin Dzeko y est exposé. Aldin raconte l’histoire de cette tenue conçue spécialement pour la Coupe du monde. «Mais je n’entre pas ici», coupe-t-il. Et pour cause, il s’agit de la boutique officielle du FK Zeljeznicar, les Bleus, rival historique du FK Sarajevo, les Grenat. «Ce n’est pas possible. Vous devez comprendre», implore Aldin. Je repense alors à notre chauffeur de taxi Kasim qui nous avait lancé: «Je déteste tous les clubs bleus, comme Chelsea, mais j’adore tous les clubs couleur bordeaux, comme Servette!»

Ici, il n’y a pas de place pour le gris. C’est un amour éternel et inconditionnel pour son club, accompagné d’une haine abyssale pour le rival. Avec cet état d’esprit en tête, nous nous rendons au stade olympique Kosevo, où se dispute justement ce soir-là le derby. FK Sarajevo contre FK Zeljeznicar. Le dispositif policier est impressionnant. Pourtant, lors de cette dernière journée de championnat, l’enjeu sportif est quasiment inexistant. Sarajevo est assuré de terminer troisième et disputera les qualifications de la Conference League où, en raison de son très mauvais coefficient, il pourrait affronter Lugano ou Sion. Zeljeznicar navigue, lui, dans le ventre mou du classement. Mais comme dans tous les derbys, il n’est jamais question de rien. La gloire et l’honneur ne sont jamais insignifiants. Aldin prend congé. «Je dois aller rejoindre mon équipe.»

Des supporters complètement fous!

Ce que représentent la gloire et l’honneur apparaît très vite. Dans ce stade vétuste construit en 1950 et prévu pour 30'000 spectateurs – environ 10'000 supporters présents ce soir-là –, l’ambiance est électrique dans les deux camps, avec même un léger avantage pour les supporters de Zeljeznicar. Les engins pyrotechniques sont utilisés sans arrêt. Ils survolent la tête des policiers installés dans la tribune et atterrissent dans le secteur voisin, quasiment vide. Ou sur la piste d’athlétisme.

L’un d’eux manque de peu un photographe. Ce n’est qu’après vingt minutes que les ultras du FK prennent place dans les gradins. Puis, soudain, toute la longueur de leur virage s’embrase! Pendant de longues minutes. Les agents de sécurité interviennent ensuite pour éteindre l’incendie. Aldin expliquera plus tard: «Les ultras ont brûlé les deux drapeaux conquis ainsi qu’un nombre incalculable d’écharpes appartenant aux ultras de Zeljeznicar». Une humiliation sans précédent pour les Bleus. Et ce n’était pas la première. «Ils ont empêché le tifo de Zeljeznicar avant le match», raconte l'attaquant. Des histoires complètement folles. Le Far West version Balkans.

Un patriotisme très fort

Et qu’en est-il des supporters de l’équipe nationale? Sont-ils aussi passionnés que Kasim, notre chauffeur de taxi, qui nous montrait des photos de son mariage où tous les invités portaient le maillot du FK? «Ce n’est pas tout à fait comparable aux supporters de clubs, mais ils sont eux aussi très passionnés. Quand un pays a traversé autant d’épreuves que celui-ci, le patriotisme est forcément plus fort. L’ambiance dans le petit stade de Zenica est incroyable!» Bien sûr, le Suisse d’origine bosnienne n’a manqué aucun des matches de qualification pour la Coupe du monde.

Mais pourquoi jouer à Zenica, dans un stade de 13'600 places, plutôt que dans la capitale? Tout simplement parce que le stade Kosevo est en ruine. Les infrastructures? Pratiquement inexistantes. Pas de toit, aucun point de restauration à l’intérieur de l’enceinte, absolument rien. Pas étonnant donc que l’UEFA ne l’autorise plus pour les matches internationaux officiels. Le stade de Zenica porte lui aussi les marques du temps, mais il a tout de même été homologué. Dans ce pays divisé en trois grands groupes ethniques, il était impossible d’aller du côté serbe, autour de la deuxième ville du pays, Banja Luka, ou du côté croate, à Mostar. Là-bas, les habitants s’identifient peu à la sélection de la Bosnie-Herzégovine. Il ne restait donc que Zenica.

Sarajevo a organisé les Jeux olympiques de 1984

Le derby entre les deux rivaux de Sarajevo a d’ailleurs provoqué une fin de championnat précipitée. La rencontre avait déjà été avancée du week-end au mardi trois semaines auparavant. Puis, quelques jours avant sa tenue, elle a encore été déplacée, cette fois au lundi. La raison? L’équipe nationale réquisitionnait le centre d’entraînement du FK Sarajevo à Butmir. Le club local a donc dû quitter les lieux au plus vite. Le match contre la Macédoine du Nord s’est malgré tout joué au stade olympique, puisque les rencontres amicales y sont autorisées.

Le stade olympique raconte aussi d’autres histoires. Durant les quatre années du siège de Sarajevo, lorsque l’on ne savait plus où enterrer les morts, un terrain d’entraînement fut transformé en cimetière. Aujourd’hui encore, un vaste cimetière se trouve à proximité immédiate du stade. Tout autour subsistent également plusieurs bâtiments rappelant l’événement positif, les Jeux olympiques de 1984, qui avait placé Sarajevo sous les projecteurs du monde entier. Ces anciens logements pour athlètes figurent parmi les derniers vestiges de cette époque. Un autre symbole est la piste de bobsleigh construite spécialement pour les Jeux sur les pentes du mont Trebevic. Elle aussi fut détournée pendant la guerre. Elle servit de tranchée aux assiégeants serbes. Depuis cet endroit, il était possible de bombarder la ville. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que la piste soit encore criblée d’impacts de balles. Aujourd’hui, ce lieu abandonné et spectaculaire est recouvert de graffitis et constitue un itinéraire très apprécié des randonneurs et vététistes.

Edin Dzeko est l’idole d’Aldin Türkes

Aldin, dont les parents ont quitté le pays avant le début de la guerre pour s’installer en Suisse, nous emmène à la Trattoria Uno, en périphérie de la ville, l’adresse préférée des joueurs du FK Sarajevo. «J’y ai croisé Edin Dzeko la semaine dernière. On a discuté comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Il est incroyable! Il sait énormément de choses et il est resté extrêmement simple et humble. Bref, c’est mon idole!»

L’humilité. Un mot qu'Aldin Turkes utilise aussi pour décrire les Bosniens qu’il a rencontrés ici. Ils n’ont, selon lui, rien à voir avec ceux qui ont grandi en Suisse comme lui. «Ici, tout le monde est détendu. Personne ne connaît le stress. Ils passent d’un café à l’autre. Parfois, je me demande même ce que les gens font comme travail…»

C’est aussi pour cela que ceux qui commencent à se prendre trop au sérieux sont rapidement ramenés sur terre. Afin qu’eux aussi restent humbles. C’est ainsi que, dans le creuset qu’est Sarajevo, les trois communautés ethniques bosniennes parviennent à vivre côte à côte en paix, tout comme les musulmans, les chrétiens et les juifs. «Il n’y a jamais de problèmes», affirme Aldin Turkes. Selon lui, la sélection nationale a réussi à instaurer le même climat. Et cela la rend encore plus forte. L’Italie peut en témoigner.