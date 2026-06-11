Le maillot extérieur de Curaçao a fait sensation sur les réseaux sociaux avant le Mondial. Pourtant, celui-ci pourrait bien ne jamais être porté lors de la compétition.

Blick Sport

Adidas a frappé fort pour cette Coupe du monde 2026. À la sortie des maillots de la marque allemande pour le Mondial, les réseaux sociaux se sont enflammés et les critiques ont été souvent positives.

Au petit jeu (non-officiel) de l'élection du plus beau maillot, la tenue extérieure de Curaçao a remporté de nombreux suffrages. De couleur jaune délavé, avec des rayures de couleurs turquoise, rose et orange (inspirées de l'architecture colorée de l'île), le maillot curacien a tout de suite séduit par sa simplicité et s'est vendu dans le monde entier. Une tenue parfaite pour l'été et une belle surprise pour le plus petit pays qualifié pour le Mondial (moins de 200'000 habitants).

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Malheureusement, ce maillot très populaire ne sera probablement pas porté par les Curaciens lors de la Coupe du monde 2026. La FIFA a déjà dévoilé les jeux de maillots que porteront les sélections pendant la phase de groupe et le Curuçao ne portera que son maillot domicile, de couleur bleue, pour ses trois matches face à l'Allemagne, l'Equateur et la Côte d'Ivoire. Il faudrait donc que la petite sélection se qualifie pour les seizièmes de finale pour enfin voir le fameux maillot jaune. Un exploit qui ravirait de nombreux fans (de football et de maillots).