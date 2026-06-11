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Une tenue populaire
Le maillot extérieur de Curaçao pourrait bien ne jamais être porté

Le maillot extérieur de Curaçao a fait sensation sur les réseaux sociaux avant le Mondial. Pourtant, celui-ci pourrait bien ne jamais être porté lors de la compétition.
Publié: 20:23 heures
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Le joli maillot jaune de Curaçao pourrait bien ne jamais être porté lors de la Coupe du monde 2026.
Photo: Instagram @Curaçao National Football Team
Blick Sport

Adidas a frappé fort pour cette Coupe du monde 2026. À la sortie des maillots de la marque allemande pour le Mondial, les réseaux sociaux se sont enflammés et les critiques ont été souvent positives.

Au petit jeu (non-officiel) de l'élection du plus beau maillot, la tenue extérieure de Curaçao a remporté de nombreux suffrages. De couleur jaune délavé, avec des rayures de couleurs turquoise, rose et orange (inspirées de l'architecture colorée de l'île), le maillot curacien a tout de suite séduit par sa simplicité et s'est vendu dans le monde entier. Une tenue parfaite pour l'été et une belle surprise pour le plus petit pays qualifié pour le Mondial (moins de 200'000 habitants).

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Malheureusement, ce maillot très populaire ne sera probablement pas porté par les Curaciens lors de la Coupe du monde 2026. La FIFA a déjà dévoilé les jeux de maillots que porteront les sélections pendant la phase de groupe et le Curuçao ne portera que son maillot domicile, de couleur bleue, pour ses trois matches face à l'Allemagne, l'Equateur et la Côte d'Ivoire. Il faudrait donc que la petite sélection se qualifie pour les seizièmes de finale pour enfin voir le fameux maillot jaune. Un exploit qui ravirait de nombreux fans (de football et de maillots).

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1:0
1
1
3
2
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
2
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0:1
1
-1
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
1
Canada
Canada
0
0
0
1
Qatar
Qatar
0
0
0
1
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
1
Haïti
Haïti
0
0
0
1
Maroc
Maroc
0
0
0
1
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Australie
Australie
0
0
0
1
Paraguay
Paraguay
0
0
0
1
Turquie
Turquie
0
0
0
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Curaçao
Curaçao
0
0
0
1
Equateur
Equateur
0
0
0
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
1
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Japon
Japon
0
0
0
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
1
Suède
Suède
0
0
0
1
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
1
Egypte
Egypte
0
0
0
1
Iran
Iran
0
0
0
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
1
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
1
Espagne
Espagne
0
0
0
1
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
1
Irak
Irak
0
0
0
1
Norvège
Norvège
0
0
0
1
Sénégal
Sénégal
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Algérie
Algérie
0
0
0
1
Argentine
Argentine
0
0
0
1
Autriche
Autriche
0
0
0
1
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
0
0
0
1
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
1
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Croatie
Croatie
0
0
0
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
1
Ghana
Ghana
0
0
0
1
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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