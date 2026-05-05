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Une solution en vue?
La FIFA veut faire venir l'Iran à Zurich pour préparer la Coupe du monde

La FIFA a invité la Fédération iranienne à se rendre à son siège de Zurich «d'ici au 20 mai pour préparer la Coupe du monde». Les zones de flou sont encore nombreuses autour de la «Team Melli».
Publié: 16:05 heures
Gianni Infantino veut absolument voir l'Iran à la Coupe du monde 2026.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency

La FIFA a invité la Fédération iranienne à se rendre à son siège de Zurich «d'ici au 20 mai pour préparer la Coupe du monde». L'AFP l'a appris mardi auprès d'une source proche du dossier.

Les conditions de la participation de l'Iran au Mondial (11 juin-19 juillet) ont soulevé de nombreuses interrogations dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, déclenché fin février par des frappes d'Israël et des Etats-Unis sur le pays.

Gianni Infantino, le président de la FIFA, a répété à plusieurs reprises que la «Team Melli» disputerait bien ses trois premiers matches comme prévu aux Etats-Unis. «Je veux confirmer sans ambiguïté que l'Iran participera évidemment à la Coupe du monde 2026. Et bien entendu l'Iran jouera aux Etats-Unis», a-t-il réaffirmé le 30 avril en ouverture du Congrès de la FIFA à Vancouver.

«Si Gianni l'a dit, alors je suis OK», a déclaré par la suite le président des Etats-Unis Donald Trump à des journalistes, ajoutant: «Je lui ai dit: 'Fais ce que tu veux. Tu peux les avoir'. Je pense qu'il faut les laisser jouer.»

Malgré les déclarations d'Infantino, le Congrès de la FIFA a illustré les potentielles difficultés logistiques d'une présence de l'Iran en Amérique du Nord. La veille, la délégation iranienne avait en effet annulé sa présence à Vancouver en invoquant un comportement insultant de la police de l'immigration à son arrivée à l'aéroport de Toronto.

Réponse attendue

Le Canada a classé les Gardiens de la révolution iranienne, armée idéologique de la République islamique, comme groupe terroriste. Or le président de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj, est un ancien membre de ce puissant corps.

Au retour de la délégation en Iran, ce dernier a déclaré aux médias locaux qu'il souhaitait «une réunion avec la FIFA» avec laquelle, ajoutait-il, «nous avons de nombreux sujets à aborder».

La FIFA demeure dans l'attente d'une réponse de la Fédération iranienne qu'elle souhaite accueillir le 20 mai au plus tard, soit trois semaines avant le début du Mondial. Le premier match de l'Iran est programmé le 16 juin à Los Angeles face à la Nouvelle-Zélande.

L'Iran, qui avait évoqué un «boycott» de la compétition au début de la guerre au Moyen-Orient, avait ensuite demandé à la FIFA de déplacer ses matches au Mexique. La requête a été rejetée.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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