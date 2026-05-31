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Une expérience très étonnante
Zeki Amdouni tourne un western avec Terence Hill!

Deux joueurs de l'équipe nationale suisse font une apparition très remarquée dans le court-métrage «The Socceritos», produit par Denner: le capitaine Granit Xhaka et l'attaquant genevois Zeki Amdouni. Et ce, en compagnie de la légende du cinéma Terence Hill!
Publié: il y a 55 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
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Deux footballeurs devenus acteurs!
Photo: Denner / ESE Agency
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Lucas Werder

Peu avant le début de la Coupe du monde, Denner surprend la Suisse avec un court-métrage de western. Dans les rôles principaux: Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Ana Maria Markovic- et l'acteur légendaire Terence Hill!

Dans ce film, les deux stars de la Nati parcourent le Far West en compagnie de leur ami de longue date et se battent dans une petite ville contre l'interdiction de jouer au football qui y règne. 

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Le tournage s'est déroulé pendant quatre jours en Espagne, dans un décor de western classique, où des films précédents de Terence Hill avaient déjà été filmés. Le réalisateur et scénariste suisse Reto Salimbeni a assuré la mise en scène. Sur place, le tournage s'est déroulé en anglais, puis Granit Xhaka, Zeki Amdouni et Ana Maria Markovic ont enregistré leurs textes dans différentes langues. Pour doubler la voix de Terence Hill, l'équipe de production a utilisé l'IA.

Les médias et un film, pas la même histoire!

«Pour moi, c'était la première fois en tant qu'acteur devant la caméra. Mais j'ai pris énormément de plaisir à travailler avec l'équipe, le réalisateur Reto Salimbeni et Denner», explique Granit Xhaka. Il a certes l'habitude d'être régulièrement devant la caméra. «Mais quand je suis interviewé par les médias, je n'ai jamais besoin de me souvenir d'un texte», plaisante-t-il.

«C'était un méga défi! Mais j'ai énormément appris et je pense que je m'en suis bien sortie», estime Ana Maria Markovic. Pour l'attaquante du Brooklyn FC, le tournage était également une première. «C'était assez stressant quand tout à coup, plusieurs personnes en même temps t'arrangent les cheveux, s'occupent de ton maquillage et de ta robe», raconte-t-elle. L'ancienne joueuse de GC garde surtout un souvenir particulier de sa collaboration avec Terence Hill: «C'est un type vraiment super!»

Le capitaine de la Nati et Ana Maria Markovic ensemble au cinéma Corso.
Photo: TOTO MARTI
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