L'ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy déclenche une polémique en qualifiant l'équipe de France de football 2026 d'«équipe sans Français». Des dirigeants français et espagnols dénoncent un «racisme crasseux» et des propos xénophobes.

AFP Agence France-Presse

Plusieurs ministres et chefs de partis français, ainsi que son successeur à la tête du gouvernement espagnol, ont fustigé dimanche le «racisme crasseux» et la «haine» véhiculée par une tribune de l'ex-Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, qui évoque une équipe de France de football «sans Français».

Au coeur de la polémique, une tribune publiée dans le média El Debate, dans laquelle l'ancien chef du gouvernement espagnol (Parti populaire, conservateur) analyse l'équipe de France, avant sa demi-finale du Mondial-2026 contre la Roja, mardi. Il estime que la France «dispose, en outre, d'un effectif de très haut niveau» toutefois «sans Français».

Dans un message sur le réseau social X, le Premier ministre espagnol (socialiste) Pedro Sanchez a fustigé les «déclarations xénophobes» de son prédécesseur. «Il y en a qui mesurent encore l'appartenance par le nom de famille, le lieu de naissance ou la couleur de peau. D'autres la mesurent par l'attachement à un pays et la volonté d'y contribuer», a déclaré Pedro Sanchez. «L'Espagne est à ceux qui l'aiment et la font vivre. Pas à ceux qui la déshonorent par des déclarations xénophobes. France, on se retrouve en demi-finale. Que le meilleur gagne et que le racisme perde», a-t-il conclu.

Sur ce même réseau social, le patron du Parti socialiste français, Olivier Faure, a répondu à M. Rajoy en affirmant que «l'équipe de France ne comprend que des Français». «La France n'est pas une nation ethnique, elle n'a pas de couleur de peau ou de religion. C'est une nation politique rassemblée autour de la devise républicaine. N'en déplaise à la droite raciste», a-t-il ajouté.

«Hier une sénatrice du Paraguay, maintenant l'ancien Premier ministre d'Espagne: ils ne peuvent pas s'empêcher d'exprimer un racisme crasseux pour tenter d'énerver notre belle équipe de France», a abondé son homologue du Parti communiste français, Fabien Roussel.

«Obsessions et insultes racistes»

Des membres du gouvernement français ont aussi réagi. «À chaque victoire des Bleus, les mêmes obsessions et insultes racistes ressurgissent. Ce ne sont pas des +dérapages+. C'est une haine méthodique et banalisée de la France et de ce qu'elle est», a tancé la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou, invitant la Fédération française de football (FFF) à engager des «poursuites».

Sa collègue Aurore Bergé (Lutte contre les discriminations), a elle critiqué des «dérapages racistes répétés». «Il est temps qu'ils cessent et que le sport redevienne du sport: un lieu où on est jugé sur son talent et sur aucun autre critère». Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a estimé pour sa part que si cette déclaration était «exacte», elle était «absolument inacceptable».

La sortie de l'ancien dirigeant espagnol, dont le gouvernement avait chuté en 2018 sur fond de poursuites pour financement illégal de son parti, a aussi fait réagir en Espagne, outre Pedro Sanchez. Le ministre des Transports, Oscar Puente, a qualifié l'ancien chef du gouvernement d'"idiot post-franquiste», n'ayant selon lui jamais été «modéré».

L'ambassade de France à Madrid a aussi réagi sur les réseaux sociaux : «tous les joueurs de l'équipe de France sont français. Sur les 26 joueurs, 23 sont nés en France. Les trois qui sont nés à l'étranger sont également français».