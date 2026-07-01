Trop naïfs, les Eléphants! Alors qu'ils poussaient pour aller chercher la victoire en fin de match, ils ont laissé trop d'espaces aux Norvégiens en 16es. Et comme Erling Haaland n'a besoin que d'une occasion pour marquer, voilà les Ivoiriens dans l'avion pour Abidjan.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La morale de cette histoire n'est pas belle, malheureusement pour la Côte d'Ivoire. Car c'est en voulant la victoire et en poussant à fond pour aller la chercher après l'égalisation d'Amad Diallo à la 74e face à la Norvège que les Eléphants ont été punis ce mardi à Dallas. Une issue forcément cruelle, et même injuste tant les Ivoiriens ont montré du coeur, qui a fait verser quelques larmes au peuple d'Abidjan, à des milliers de kilomètres du Texas.

Au stade, les supporters vêtus d'orange se prenaient eux la tête à deux mains, criant leur désarroi face aux espaces laissés par leurs favoris en fin de match. A 1-1, une certaine euphorie s'est en effet emparée de Franck Kessié et de ses coéquipiers, qui ont fait mal à la Norvège, sans réussir à marquer le but de la victoire. Et ils se sont fait punir de leur état d'esprit entreprenant par un débordement tranchant de Patrick Berg pour Erling Haaland à la 86e. Les rêves de huitièmes de finale étaient enterrés, malgré un dernier coup-franc dangereux d'Amad Diallo dans les arrêts de jeu. Adieu la World Cup!

La déception était immense chez les supporters, mais aussi bien sûr chez les joueurs, au coup de sifflet final. Les Ivoiriens sont restés de longues secondes prostrés sur la pelouse, conscients d'être passés tout près d'un exploit. Leur sélectionneur Emerse Faé n'a d'ailleurs pas caché sa frustration, tout en refusant d'accabler ses protégés.

Un manque flagrant de maturité

«C'est difficile de perdre dans les dernières minutes. Les joueurs ont tout donné, ils se sont battus de la première à la dernière seconde», a-t-il soufflé en conférence de presse. Le technicien ivoirien a bien sûr regretté le moment où tout a basculé. «On a peut-être manqué d'un peu de maturité, surtout après l'égalisation. Peut-être qu'à la fin, il fallait essayer de tenir et d'aller jusqu'aux prolongations.»

Le fait est que les Eléphants ont largement pris le dessus sur les Vikings dans cette fin de match. «On avait pris l'ascendant psychologique et physique. On a forcé pour aller mettre le 2-1, mais on a ouvert des espaces derrière et ils les ont bien utilisés.» Et face à une équipe emmenée par Erling Haaland, la moindre erreur se paie cash. «Quand vous n'êtes pas capables de marquer, il faut savoir rester solides défensivement et ne pas laisser la moindre petite opportunité à ces joueurs-là. Eux, quand ils ont une opportunité, ils ne la ratent pas.»

Malgré cette élimination cruelle, Emerse Faé préfère retenir le chemin parcouru par sa sélection, deux ans après son triomphe à la Coupe d'Afrique des Nations. «Je pense qu'on a beaucoup grandi depuis un mois grâce à cette compétition. C'est la première Coupe du monde pour ces joueurs, il ne faut pas l'oublier.»

Amad Diallo remplaçant? Pas de regrets

Et même si Amad Diallo a changé le visage de son équipe après son entrée en jeu et inscrit le but de l'égalisation, le sélectionneur n'a exprimé aucun regret concernant son choix de ne pas le titulariser. «Nous savions qu'il allait nous donner beaucoup en entrant. C'est ce qu'il a fait.» Il a manqué peu de choses aux Eléphants, mais ce petit rien fait toute la différence entre une élimination amère et un grand bonheur évaporé en un instant.