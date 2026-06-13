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Il y a des débuts de Coupe du monde plus glorieux. Declan Rice, l'un des cadres de l'Angleterre, n'a pas encore disputé la moindre minute du tournoi qu'il fait déjà parler de lui. Pas pour une passe décisive ni pour un discours de patron, mais pour un coup de soleil carabiné.

Tout commence à l'arrivée des Three Lions dans leur camp de préparation de West Palm Beach, en Floride. Le milieu d'Arsenal, qui a rejoint le groupe sur le tard après la finale de la Ligue des champions, découvre la fournaise américaine: près de 30 degrés en permanence et un soleil qui te cueille en pleine figure. Mal lui en a pris de sous-estimer l'astre. Lors de la séance photo officielle de la FIFA, sponsors et diffuseurs présents, Declan Rice apparaît rouge vif, le crâne et les bras visiblement brûlés.

Comme un touriste

La photo fait évidemment le tour des réseaux. Et la première personne à réagir n'a été ni un sélectionneur ni un coéquipier, mais sa mère. «My mum was killing me!», résume le joueur, hilare, dans une interview accordée au... «Sun» (ça ne s'invente pas). Traduction: Sa maman lui a passé un savon pour s'être laissé cramer comme un touriste dès le premier jour. À 27 ans, champion d'Angleterre et finaliste de la Ligue des champions, le voilà rappelé à l'ordre comme un gamin rentré coquelicot d'une journée à la plage.

Soyons honnêtes: on a tous déjà vu un Anglais revenir de la plage rouge comme une écrevisse. Le genre de spécimen qu'on aurait très bien pu croiser à Magaluf, une pinte à la main et les épaules en feu. Sauf que Declan Rice, lui, n'est pas en vacances aux Baléares: il est censé préparer une Coupe du monde en Floride. Même teinte, contexte un poil plus embarrassant... et médiatique.

Le plus beau, c'est que Rice en rit. Interrogé sur la façon dont il sait qu'il a trop forcé sous la chaleur, il a une réponse imparable: c'est quand le coup de soleil arrive. Une autodérision qui a tellement bien pris que les marques s'en sont mêlées. La chaîne de supermarchés Asda a sauté sur l'occasion pour faire mousser une opération de communication. Tous les clients prénommés «Declan» se verront offrir une bouteille de crème solaire. Bien joué.