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Un sacré coup de soleil
Declan Rice: «J'étais tout rouge... Ma mère m'a passé un savon»

Arrivé cramé en Floride, le milieu anglais est devenu la vedette malgré lui de l'avant-Mondial. Et pour de mauvaises raisons.
Publié: il y a 56 minutes
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Photo: FIFA via Getty Images
Blick Sport

Il y a des débuts de Coupe du monde plus glorieux. Declan Rice, l'un des cadres de l'Angleterre, n'a pas encore disputé la moindre minute du tournoi qu'il fait déjà parler de lui. Pas pour une passe décisive ni pour un discours de patron, mais pour un coup de soleil carabiné.

Tout commence à l'arrivée des Three Lions dans leur camp de préparation de West Palm Beach, en Floride. Le milieu d'Arsenal, qui a rejoint le groupe sur le tard après la finale de la Ligue des champions, découvre la fournaise américaine: près de 30 degrés en permanence et un soleil qui te cueille en pleine figure. Mal lui en a pris de sous-estimer l'astre. Lors de la séance photo officielle de la FIFA, sponsors et diffuseurs présents, Declan Rice apparaît rouge vif, le crâne et les bras visiblement brûlés.

Comme un touriste

La photo fait évidemment le tour des réseaux. Et la première personne à réagir n'a été ni un sélectionneur ni un coéquipier, mais sa mère. «My mum was killing me!», résume le joueur, hilare, dans une interview accordée au... «Sun» (ça ne s'invente pas). Traduction: Sa maman lui a passé un savon pour s'être laissé cramer comme un touriste dès le premier jour. À 27 ans, champion d'Angleterre et finaliste de la Ligue des champions, le voilà rappelé à l'ordre comme un gamin rentré coquelicot d'une journée à la plage.

Soyons honnêtes: on a tous déjà vu un Anglais revenir de la plage rouge comme une écrevisse. Le genre de spécimen qu'on aurait très bien pu croiser à Magaluf, une pinte à la main et les épaules en feu. Sauf que Declan Rice, lui, n'est pas en vacances aux Baléares: il est censé préparer une Coupe du monde en Floride. Même teinte, contexte un poil plus embarrassant... et médiatique.

Le plus beau, c'est que Rice en rit. Interrogé sur la façon dont il sait qu'il a trop forcé sous la chaleur, il a une réponse imparable: c'est quand le coup de soleil arrive. Une autodérision qui a tellement bien pris que les marques s'en sont mêlées. La chaîne de supermarchés Asda a sauté sur l'occasion pour faire mousser une opération de communication. Tous les clients prénommés «Declan» se verront offrir une bouteille de crème solaire. Bien joué.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
1
0
1
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
3
Suisse
Suisse
0
0
0
4
Qatar
Qatar
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Turquie
Turquie
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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