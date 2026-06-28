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«Un petit enfant capricieux»
Une légende de l'Allemagne démolit son sélectionneur

Markus Babbel a lancé une sacrée attaque contre le sélectionneur de l'Allemagne Julian Nagelsmann. Selon l'ancien entraîneur de Lucerne, ce dernier communique très mal.
Publié: il y a 29 minutes
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Markus Babbel s'en prend au sélectionneur de l'équipe d'Allemagne Julian Nagelsmann (sur la photo).
Photo: Getty Images
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Carlo Steiner

Julian Nagelsmann a la vie dure dans les médias allemands. C'est surtout la communication du sélectionneur national qui est une source d'irritation pour beaucoup. Dernier épisode en date: l’ancien international Markus Babbel s’est une nouvelle fois emporté dans l’émission «Doppelpass», diffusée sur la chaîne Sport1. Selon lui, le sélectionneur de la DFB se comporte «comme un petit enfant capricieux».

Retour en arrière: les premiers gros titres négatifs à l’encontre de Julian Nagelsmann sont apparus en avril. Après la victoire en match amical contre le Ghana, le sélectionneur avait critiqué publiquement Deniz Undav, alors que celui-ci avait scellé le sort de la rencontre en marquant un but après son entrée en jeu. «S’il avait couru pendant 70 minutes avant ça, je ne sais pas s’il l’aurait marqué», a-t-il notamment déclaré. À l’époque déjà, Markus Babbel n’avait pas compris ces propos. «Je ne connais aucun sélectionneur national qui dénigre ainsi ses joueurs», avait-il déclaré dans la même émission.

Agacé après une question

Bien qu’il se soit excusé par la suite auprès de Deniz Undav, l'ancien international allemand n’est toujours pas fan de Julian Nagelsmann. Après la récente défaite des Allemands face à l’Équateur, Markus Babbel s’est lancé dans un discours enflammé: «Tu aurais pu expliquer ce match à merveille. Tu aurais pu étouffer toutes ces discussions dans l’œuf avec les bonnes réponses. Il donne l’impression d’être un petit enfant capricieux. Que les gens s’en prennent à lui, c’est tout à fait normal.»

Voici à quoi Markus Babbel fait allusion: lors d’une interview, Julian Nagelsmann a réagi avec susceptibilité à la question de savoir si, la première place du groupe étant déjà assurée, il avait manqué ce dernier pour cent d’engagement. «Arrêtez, s’il vous plaît. C’est n’importe quoi, franchement», a-t-il rétorqué, visiblement agacé.

«Sa communication est mauvaise»

Markus Babbel s’indigne également de la manière dont s’est déroulé le retour du gardien Manuel Neuer. «Ce n’est pas une histoire parce que les médias ou les experts sont méchants. Mettez-vous à la place d’Oliver Baumann (ndlr: gardien remplaçant). Il est interviewé au sujet des rumeurs de retour, mais il n’est au courant de rien, car l’entraîneur lui a clairement dit qu’il était le numéro un. Et deux jours plus tard, Manuel Neuer revient bel et bien.» Selon Markus Babbel, la communication de Julian Nagelsmann laisse à désirer. «Je sais désormais que quand il dit blanc, ça veut dire noir.»

Pour Julian Nagelsmann, le seul moyen d’échapper au feu des critiques est sans doute de remporter des succès sportifs. Lundi (22h30, heure suisse), l’Allemagne affrontera le Paraguay en seizièmes de finale. Si elle remporte cette victoire, elle affrontera très probablement la France, favorite du tournoi, en huitièmes de finale.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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