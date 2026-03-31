La Bosnie élimine l'Italie de la Coupe du monde!

Enorme sensation à Zenica! La Bosnie-Herzégovine a éliminé l'Italie de la Coupe du monde en s'imposant aux tirs au but. La Squadra va manquer un troisième Mondial d'affilée!

Blick Sport

La Suède en 2018, la Macédoine du Nord en 2022 et la Bosnie ce mardi! Voilà trois fois d'affilée que l'Italie échoue en barrages pour la Coupe du monde et il s'agit, une fois encore, d'une véritable sensation. La Squadra Azzurra s'est inclinée ce mardi à Zenica face à la Bosnie (1-1, 4-1 aux tirs au but) et regardera donc le Mondial à la télévision.

L'Italie a ouvert la marque par Moise Kean (15e), mais s'est retrouvée en infériorité numérique après l'exclusion de son défenseur Alessandro Bastoni (42e). La Bosnie a égalisé à la 79e par Haris Tabakovic, bi-national suisse et bosnien, formé à YB et qui a également joué à Wil et Grasshopper. Il a d'ailleurs également marqué son tir au but.

Lors de la séance des tirs au but, la Bosnie, qualifiée pour le deuxième Mondial de son histoire après 2014, a toujours fait la course en tête après l'échec du premier tireur italien, Francisco Pio Esposito, puis du troisième tireur Bryan Cristante.

La Bosnie face à la Suisse en juin à Los Angeles

La Bosnie de la légende Edin Dzeko (40 ans) sera placée dans le groupe de la Suisse, du Canada et du Qatar et peut donc tout à fait ambitionner de sortir de ce groupe très abordable. L'un des meilleurs avant-centre de l'histoire du football s'offre donc une sortie triomphale par la toute grande scène. L'Italie, qui s'était réjouie d'affronter la Bosnie plutôt que le Pays de Galles en barrages, paie très cher cette erreur de jugement et cet excès de confiance qui a confiné à l'arrogance.

La Turquie élimine le Kosovo

La Turquie s'est imposée 1-0 à Pristina grâce à un but de Kerem Aktürkoğlu et revient en Coupe du monde après vingt-quatre ans d'absence. Sa dernière participation datait en effet de 2002 en Corée du Sud où les Turcs avaient terminé troisièmes. La Turquie jouera au sein du groupe D avec les Etats-Unis, le Paraguay et l'Australie. Le Kosovo devra lui encore patienter pour connaître ce bonheur intense.

Viktor Gyökeres envoie la Suède aux Etats-Unis

La Suède a de son côté arraché sa qualification en s'imposant sur le fil face à la Pologne 3-2 à Solna grâce à un but de son attaquant vedette Viktor Gyokeres à la 87e minute. La Suède a ainsi pris sa revanche sur la Pologne qui l'avait privée du Mondial 2022. Elle rejoindra le groupe F avec les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie. Pour rappel, la sélection suédoise avait terminé dernière de son groupe de qualifications derrière la Suisse, le Kosovo et la Slovénie.

Enfin, la dernière rencontre a vu la Tchéquie l'emporter aux tirs au but face au Danemark. Les Tchèques retrouveront le Mexique, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud dans le groupe A.

Les seize qualifiés européens sont connus

Tous les qualifiés européens sont désormais connus et ils sont au nombre de seize: Angleterre, France, Croatie, Portugal, Norvège, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Écosse, Espagne, Suisse, Bosnie, République Tchèque, Turquie et Suède.