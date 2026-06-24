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«Tout le monde le soutient»
La sélection marocaine derrière Achraf Hakimi, accusé de viol

Achraf Hakimi est dans la tourmente depuis le début de la Coupe du monde en raison d'accusations de viol. La sélection lui assure tout son soutien.
Publié: 04:04 heures
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Le défenseur marocain est actuellement dans la tourmente
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

«Tout le monde soutient Achraf» Hakimi, qui va être jugé pour viol en France, a déclaré mardi son coéquipier en sélection Munir El Kajoui à la veille du dernier match du Maroc en phase de poule de la Coupe du monde contre Haïti. «Tout le monde soutient Achraf, nous allons continuer de le soutenir quoi qu'il en soit», a déclaré le gardien de but remplaçant lors d'une conférence de presse à Atlanta dans le prolongement d'un message de soutien à Hakimi exprimé par un journaliste marocain.

La justice française a confirmé vendredi dernier que le capitaine marocain et défenseur du Paris Saint-Germain serait renvoyé devant une cour criminelle pour le viol d'une femme en 2023, qu'il réfute. La date du procès n'est pas encore connue. 

A la veille du dernier match de poule face à Haïti - déjà éliminé - mercredi à Atlanta, le sélectionneur marocain, Mohamed Ouahbi, a souligné lui que «l'objectif était de gagner le match» pour terminer à la première place, actuellement occupée par le Brésil à la différence de buts. «On ne va rien changer, avec la même ambition, le même respect, Haïti est une très bonne équipe, elle a posé des problèmes» à l'Ecosse (1-0) et le Brésil (3-0), a ajouté le sélectionneur.

Pour la suite, et même si la présence du Maroc en seizièmes de finale n'est pas encore 100% assurée, a-t-il ajouté, «on est prêt quel que soit l'adversaire, on a montré à tout le monde qu'on a les capacités, je ne suis pas focalisé sur un adversaire».

Le nul contre le Brésil (1-1) «nous a servi de référence pour un match contre une grosse nation, on ne se projette pas sur les Pays-Bas, sachant que le Japon a aussi très bien joué», a-t-il ajouté en évoquant deux adversaires potentiels pour le début de la phase à élimination directe.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
2
5
4
2
Colombie
Colombie
0:0
2
2
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0:0
2
0
2
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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