Achraf Hakimi est dans la tourmente depuis le début de la Coupe du monde en raison d'accusations de viol. La sélection lui assure tout son soutien.

AFP Agence France-Presse

«Tout le monde soutient Achraf» Hakimi, qui va être jugé pour viol en France, a déclaré mardi son coéquipier en sélection Munir El Kajoui à la veille du dernier match du Maroc en phase de poule de la Coupe du monde contre Haïti. «Tout le monde soutient Achraf, nous allons continuer de le soutenir quoi qu'il en soit», a déclaré le gardien de but remplaçant lors d'une conférence de presse à Atlanta dans le prolongement d'un message de soutien à Hakimi exprimé par un journaliste marocain.

La justice française a confirmé vendredi dernier que le capitaine marocain et défenseur du Paris Saint-Germain serait renvoyé devant une cour criminelle pour le viol d'une femme en 2023, qu'il réfute. La date du procès n'est pas encore connue.

A la veille du dernier match de poule face à Haïti - déjà éliminé - mercredi à Atlanta, le sélectionneur marocain, Mohamed Ouahbi, a souligné lui que «l'objectif était de gagner le match» pour terminer à la première place, actuellement occupée par le Brésil à la différence de buts. «On ne va rien changer, avec la même ambition, le même respect, Haïti est une très bonne équipe, elle a posé des problèmes» à l'Ecosse (1-0) et le Brésil (3-0), a ajouté le sélectionneur.

Pour la suite, et même si la présence du Maroc en seizièmes de finale n'est pas encore 100% assurée, a-t-il ajouté, «on est prêt quel que soit l'adversaire, on a montré à tout le monde qu'on a les capacités, je ne suis pas focalisé sur un adversaire».

Le nul contre le Brésil (1-1) «nous a servi de référence pour un match contre une grosse nation, on ne se projette pas sur les Pays-Bas, sachant que le Japon a aussi très bien joué», a-t-il ajouté en évoquant deux adversaires potentiels pour le début de la phase à élimination directe.