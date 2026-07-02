Les douze moments marquants de Granit Xhaka avec la Nati

Granit Xhaka disputera son 150e match international ce vendredi face à l'Algérie. Retour sur la brillante carrière du capitaine de la Nati au travers de ses douze moments les plus marquants sous le maillot suisse.

Christian Finkbeiner , Sven Schoch et Toto Marti

150 sélections! Depuis ses débuts en 2011, Granit Xhaka a vécu d'innombrables moments forts avec la Suisse. Des triomphes, des désillusions, des polémiques aussi. Retour sur douze épisodes qui ont marqué son parcours.

1 Des débuts de rêve à Wembley

Ses premiers pas sous le maillot suisse, à seulement 18 ans, restent gravés dans sa mémoire. «Je me souviens parfaitement de ce 4 juin 2011 à Londres. Quand Ottmar Hitzfeld m'a appelé dans son bureau pour me demander si j'étais prêt à jouer, je lui ai répondu: 'Bien sûr, c'est pour ça que je suis là.' Il a ouvert la porte à toute une génération. Il nous a donné notre chance et je lui en serai toujours reconnaissant.»

2 L'élimination face à l'Argentine

Sous une chaleur étouffante, la Suisse tient tête à l'Argentine jusqu'à la 118e minute des huitièmes de finale du Mondial 2014, avant de céder sur un but d'Angel Di Maria. Pour Granir Xhaka, alors âgé de 22 ans et disputant sa première Coupe du monde, cette élimination reste un immense crève-cœur. Les images de son étreinte avec Ottmar Hitzfeld, qui dirige ce soir-là le dernier match de sa carrière, restent gravées dans les mémoires.

3 Le penalty manqué contre la Pologne

Quelques semaines avant l'Euro 2016, Vladimir Petkovic retire le brassard à Gökhan Inler et fait de Granit Xhaka le nouveau patron du milieu de terrain. Après un premier match particulier contre son frère Taulant et l'Albanie, le capitaine vit un cauchemar en huitièmes de finale face à la Pologne. Lors de la séance de tirs au but, il est le seul Suisse à manquer sa tentative.

4 L'aigle à deux têtes contre la Serbie

Le deuxième match du Mondial 2018 contre la Serbie se déroule dans une atmosphère électrique à Kaliningrad, particulièrement hostile envers les internationaux suisses d'origine kosovare. Après son superbe but égalisateur, Granit Xhaka célèbre en mimant avec les mains le célèbre «aigle à deux têtes». Quand Xherdan Shaqiri inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu, il reproduit le même geste, imité par Stephan Lichtsteiner. La polémique dépasse largement le cadre du football et enflamme la Suisse pendant plusieurs jours.

5 Les mots déplacés d'Alex Miescher

Dans une interview accordée à la NZZ, le secrétaire général de l'ASF Alex Miescher remet en question la place des joueurs possédant une double nationalité en équipe de Suisse. Granit Xhaka réagit avec force. «J'en conclus qu'il doute de l'engagement des binationaux envers la Suisse. C'est une attaque directe contre moi et contre d'autres joueurs.» Un mois plus tard, Alex Miescher quitte ses fonctions.

6 La polémique des cheveux teints

L'Euro 2021 débute timidement avec un match nul contre le pays de Galles (1-1). Entre deux matches, Granit Xhaka et Manuel Akanji font venir un coiffeur à Rome et se décolorent les cheveux. L'anecdote serait restée sans conséquence si la Suisse n'avait pas ensuite subi une lourde défaite 3-0 face à l'Italie. L'affaire prend rapidement des proportions démesurées.

7 La victoire légendaire face aux Bleus

Menée 3-1 à moins de dix minutes de la fin, la Suisse renverse totalement la France en huitièmes de finale de l'Euro grâce à une remontée légendaire. À la 90e minute, Granit Xhaka délivre une passe lumineuse à Mario Gavranovic pour le but du 3-3. Beaucoup considèrent cette rencontre comme le plus grand match de l'histoire de la sélection suisse. Seule ombre au tableau: suspendu, Granit Xhaka manque le quart de finale perdu contre l'Espagne.

8 Il provoque les Serbes avec le maillot d'Ardon Jashari

Quatre ans après Kaliningrad, la Suisse retrouve la Serbie au Mondial 2022. Granit Xhaka brille sur le terrain mais fait aussi parler de lui pour plusieurs gestes provocateurs. Après la victoire, il célèbre en portant le maillot de son coéquipier Ardon Jashari. Dans la diaspora albanaise, le message est clair: une référence au héros de guerre kosovar Adem Jashari. Pour les Serbes aussi, le message est clair.

9 Le coup de sang de Pristina

öa Suisse concède un décevant 2-2 au Kosovo lors des qualifications pour l'Euro 2024. Pour Granit Xhaka, la rencontre sur sa terre d'origine revêt une dimension particulière. Après le match, le capitaine explose publiquement, critiquant aussi bien Murat Yakin que la Fédération, en évoquant notamment la qualité des entraînements et des terrains mis à disposition. Ses déclarations provoquent une véritable tempête.

10 Il devient recordman des sélections

Le 15 octobre 2023, face à la Biélorussie à Saint-Gall, Granit Xhaka dispute son 118e match avec la Suisse et égale ainsi le record de Heinz Hermann. Pourtant, cette soirée historique tourne presque au fiasco: menée 3-1, la Nati sauve le nul dans les dernières minutes, au terme d'une prestation très inquiétante.

11 Il joue blessé en quarts de finale de l’Euro

La Suisse réalise le meilleur Euro de son histoire en atteignant les quarts de finale sans perdre le moindre match avant la séance de tirs au but contre l'Angleterre. Après l'élimination, on apprend que Granit Xhaka a disputé l'intégralité de la rencontre malgré une déchirure aux adducteurs, preuve supplémentaire de son immense esprit de sacrifice.

12 Les spéculations autour de Chelsea

À 33 ans, Granit Xhaka continue d'attirer les plus grands clubs. Avant le seizième de finale contre l'Algérie, les médias révèlent que son ancien entraîneur Xabi Alonso souhaiterait l'attirer à Chelsea. Une rumeur qui fait beaucoup parler, sans perturber le principal intéressé, resté imperturbable au milieu de toute cette agitation.